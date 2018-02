Regeneration erleben, neue Kräfte tanken

„HainICH-Auszeit mit Petra Mann“ inmitten der wohltuenden Natur Wieder ruhig schlafen und innere Ausgeglichenheit finden

Stress, viele Aufgaben und dabei stets die volle Konzentration sorgen bei Führungskräften und Arbeitnehmern in verantwortungsvollen Positionen für hohe Anspannung. Die Folge sind unruhiger Schlaf und innere Unausgeglichenheit, welche sich auch auf Mitmenschen übertragen kann. Den Kopf wieder frei bekommen, sowie neue Perspektiven entdecken – dafür steht die „HainICH-Auszeit mit Petra Mann“ nach dem Konzept von Dr. Matthias Becker.

Intensive Seminartage im Herzen der Natur

Dieses 7-tägige Seminar im idyllischen WaldResort am Nationalpark Hainich versorgt die Teilnehmer in mehreren Etappen mit viel zusätzlicher Energie und Gelassenheit. Damit können Sie langfristig Ihre persönliche Stresskompetenz neu entwickeln und erhalten. Besonders die täglichen Erfahrungen in der Natur und innovative Entspannungsübungen, angeleitet durch die erfahrenen Referenten, verhelfen Ihnen als Teilnehmer zu neuen Wegen. Leistungsfähigkeit, Kraft und eine neugewonnene Lebensqualität, werden Sie schnell überzeugen.

HainICH-Auszeit im WaldResort - Am Nationalpark Hainich

Seminarleiterin Petra Mann und das Team vom WaldResort haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Vertrauensvolle Expertin mit viel Feingefühl

Als angesehene Heilpraktikerin für Psychotherapie weiß Seminarleiterin Petra Mann, wie sie mit ihrer Arbeit die Mitmenschen erreicht. Durch viele persönliche Erfahrungen ist für sie die Unterstützung von Hilfesuchenden ein tiefes Anliegen. Nach Einschätzung von Petra Mann entsteht eine individuelle Bewusstseinsstärkung speziell durch den Umgang mit anderen Menschen und der Natur.

Auch bei der „HainICH-Auszeit“ möchte die Referentin die Teilnehmer mit viel Ruhe und Feingefühl auf deren persönlichen Wegen begleiten. An einer belebenden Wirkungsstätte erlangen die Seminarteilnehmer dank Offenheit und Vertrauen eine neue Art der Entfaltung. So können Hindernisse überwunden und Ängste erfolgreich entschlüsselt werden.

Eine Fantasiereise zu mehr Balance und Selbstbestimmung

Eine Woche lang genießen Sie ein speziell entwickeltes Regenerations-Programm. Tägliche Meditation und alternative Entspannungstechniken zählen ebenso dazu wie individuelle Energieübungen. Begeben Sie sich auf eine Fantasiereise im WaldResort am Nationalpark Hainich und erfahren Sie eine innere Balance im Alltag. Gespräche in der Gruppe sowie einzeln, bieten viel Raum für Selbsterfahrung. Dabei werden Sie täglich begleitet durch das qualifizierte Team vor Ort.

Erleben Sie während der Seminarrunden oder bei den vielen Zusammenkünften mit „Mutter Natur“ was es heißt, gegen den Stress anzukämpfen und die eigenen Lebensziele in Einklang zu bringen. Die „HainICH-Auszeit mit Petra Mann“ lässt Sie den Alltag durch ein umfassendes Programm sowie gesondert buchbaren Zusatzleistungen, zukünftig mit einem neuen Blick sehen.Halten Sie es wie die Seminarleiterin: „Das innere Licht zum Strahlen bringen und damit den Frieden in jedem Einzelnen stärken“.

Nächster Termin: 17.03. bis 23.03.2018 (noch Restplätze verfügbar)

Preise: 1.490,00 Euro/Person (beinhaltet 6 Seminartage inklusive Mittagessen)

Für Seminargäste gilt ein Sonderpreis von 890,00 Euro/Person für sechs Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendessen.

Viele weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu diesem und anderen Angeboten des WaldResorts erhalten Sie unter https://www.waldresort-hainich.de/a....ch-auszeit-mit-frau-mann/