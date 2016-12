Regio-RBL von IVU für Verbund Linie - Cloud-Lösung sorgt für Flexibilität

Pressemitteilung von:



IVU Traffic Technolgies AG

Pressekontakt:

Dr. Stefan Steck

Unternehmenskommunikation

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

Telefon +49.30.85906-386



www.ivu.de



Die IVU Traffic Technologies AG sorgt seit 40 Jahren mit rund 400 Ingenieuren für einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den großen Metropolen der Welt. In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig in...

mehr »