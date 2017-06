Monitoring-Systeme zur kontinuierlichen Überwachung 21 CFR Part 11 und GMP konform.

Heimsheim, 15. Mai 2017. Das Unternehmen DEHA Haan & Wittmer GmbH, Vertriebsunternehmen für Partikel-Mess-Systeme und Messgeräte für Arbeits- und Umweltschutz, bietet in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Hersteller TSI Inc., individuelle Monitoring-Systeme zur Reinraum- und Prozessüberwachung zur Anwendung in Laboren, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Krankenhäusern sowie in der pharmazeutischen Industrie an.

Die Überwachungs-Systeme bieten dem Anwender eine exakte, kontinuierliche Überwachung und Protokollierung aller im Reinraum relevanten Parameter wie Partikel, Temperatur, rel. Feuchte, Differenzdruck, Luftgeschwindigkeit, Co₂ aber auch Anlagenstatus oder Anzahl Personen in Raum uvm.

Eine individuelle Überwachung ist selbst in komplexen Gebäudestrukturen möglich. Dabei werden die Voraussetzungen der CFR 21 und der GMP-Regularien einerseits und die Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen andererseits durch die eingesetzten Hardwarekomponenten und der umfassenden Steuer- und Auswerte-Software FMS erfüllt.

Die Software bietet ebenfalls höchste Sicherheit bei Messanwendungen in der pharmazeutischen Industrie und erbringt die Voraussetzung zur Validierung auf Basis GAMP 5.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei

DEHA Haan & Wittmer GmbH, Heimsheim, Tel. +49 7033 309850

Deha Haan & Wittmer GmbH bietet Messgeräte und Zubehör zur Qualifizierung und Überwachung von Reinräumen, zur Bewertung der Gefährdung am Arbeitsplatz und zur Beurteilung der Klima- und Luftsituation in Räumen. Dazu zählen Partikelzähler, Komplett-Lösungen im Bereich der Reinraum-Monitoringsysteme, Volumenstrom-Messhauben, Temperatur-/Feuchtemessgeräte, Luftgeschwindigkeitsmessgeräte, Differenzdruckmessgeräte, Probenahmepumpen und Zubehör. Zudem bietet das Unternehmen Anwendungsberatung sowie Service, Kalibrierung und Reparatur für diese Messgeräte an.