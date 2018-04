Reisen mit Kindern - So macht der Familienurlaub allen Spaß

Baden-Baden, 27.04.2018 Endlich Urlaub in Sicht! Auf diese kostbaren Tages des Jahres konzentrieren sich alle Wünsche und Erwartungen – der ganzen Familie.

Schon bei der Auswahl des Ziels kann es da gehörigen Zündstoff geben, denn die Eltern wollen gerne in Ruhe ausspannen und die Sprösslinge sehnen sich nach Fun und abwechslungsreicher Action. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach. Aber machbar - das zeigt die aktuelle Ausgabe des Wellness-Reise-Magazins SPA inside auf.

Mit Kind und Kegel Urlaub im Wellnesshotel verbringen, geht das denn überhaupt? Ein eindeutiges Ja, wenn man das richtige Hotel aussucht. Denn nicht alle Häuser sind auf den Besuch von großen und kleinen Gästen gleichermaßen eingestellt. In der Mai/Juni-Ausgabe stellt SPA inside Wellnesshotels im 4- bis 5-Sterne-Bereich vor, wo alle auf ihre Kosten kommen. Goldrichtig liegen Familien, wenn sie sich für Hotels entscheiden, die z. B. der familienfreundlichen angehören. Was diese Hotels auszeichnet sind nicht nur professionelle und pädagogisch ausgeklügelte Betreuungsangebote auch für die Allerjüngsten, sondern kindergerechte Unterkünfte und Verpflegung und ein tolles Freizeitprogramm. Erholung mit der Familie und nicht von der Familie lautet das Credo, z. B. im Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe in Österreich.

Die neue SPA inside - ab 2. Mai im Handel

Für Familienurlaub wird zunehmend mehr Geld ausgegeben, er wird wieder länger und weit entfernte Reiseziele sind mit Kindern kein Hindernis mehr. Denn mit lustigen Spielen, pädagogisch wertvoll sind sie natürlich auch, lässt sich ein lange Fahrt im Auto oder der Long-Distance-Flug bestens überstehen. Anspruchsvolle Reise-Apps kommen bei Kids und Eltern gut. Riesig ist mittlerweile auch das Reiseangebot für Single-Eltern. All das und noch einiges mehr kann man nachlesen in der Mai/Juni-Ausgabe des Wellness-Resie-Magazins SPA inside. Ab 02. Mai am Kiosk erhältlich.

Außerdem in diesem Heft: Ibiza – Chillen statt Party; Kopenhagen – Design trifft auf Hygge; Portugal – Auf Spurensuche an der Algarve und im grünen Norden; Soja – Das Geheimnis der Bohne; Golfen Sie schon? – Tipps für Einsteiger in den grünen Sport

