Reisevielfalt pur im a&e erlebnis:reisen Katalog 2018/19

Hamburg, 15.12.17 – Seit mehr als 25 Jahren kreiert a&e erlebnis:reisen Gruppen- und Individualreisen mit dem gewissen Etwas.

Die mit Liebe zum Detail konzipierten Reisen ermöglichen den Reisenden authentische Erlebnisse in Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien. Die Reiseexperten des Hamburger Veranstalters kennen die Länder zumeist von eigenen Besuchen und versorgen die Reisenden so mit jeder Menge Know-How und Insider-Tipps.

Zurück im Programm von a&e ist in diesem Jahr wieder Kolumbien. Die Gruppenreise „Das artenreiche Paradies“ hält, was sie verspricht: Kolonialstädte, unberührte Natur und karibische Strände. In kleiner Gruppe gehen die Gäste 16 Tage auf Entdeckungsreise und tauchen in die kolumbianische Küche und Kaffeeherstellung ein, bevor sie in Medellín auf den Spuren des legendären Pablo Escobars wandeln.

Auch das Sehnsuchtsziel Afrika hat im Katalog 2018/19 neue Reisen zu bieten. In Tansania können sich die Teilnehmer der Gruppenreise auf „Kultur und Safari pur“ freuen. 18 Tage, vollgepackt mit Kultur, Safari und Stranderholung,

lassen keine Wünsche offen. „Im Land der Baobabs“ erforscht die kleine Gruppe in zwei Wochen Madagaskars einzigartige Natur. Atemberaubende Naturerlebnisse wechseln sich mit authentischen Begegnungen mit der Bevölkerung ab, die ideale Mischung um alle Facetten des Landes zu erleben.

In der faszinierenden Inselwelt Indonesiens zeigt die Privatreise „Flores mit Komodo-Nationalpark & Lombok“, das Land von seiner weitgehend unberührten Seite. Auf der 16-tägigen Reise lernen die Gäste das ursprüngliche Land kennen und bewundern zwischen eindrucksvollen Kraterseen und einsamen Stränden die letzten Drachen dieser Erde.

„Wilde Weiten auf eigene Faust“ gibt es in Kanada zu entdecken und das per Mietwagen. Zwischen Pazifik und Rocky Mountains erleben die Teilnehmer pure Freiheit inmitten sagenhafter Naturlandschaften, sanfter Meeresriesen und über Baumkronen hinweg balancierend, bevor es auf die Ski-Piste geht – und das mitten im Sommer.

Ein ganz neues Reisekonzept hat sich der Veranstalter in Sri Lanka und Myanmar ausgedacht: „Abenteuer Freiheit“ kombiniert die Sicherheit einer Gruppenreise mit den Freiheiten einer Individualreise. Neben den eingeplanten Aktivitäten und Ausflugszielen haben die Reisenden viel Zeit, um Entdeckungen auf eigene Faust zu unternehmen.

Diese und zahlreiche weitere Erlebnisse in kleinen Gruppen oder als Privatreisen halten die Experten von a&e erlebnis:reisen für Reisehungrige parat. Der neue Katalog mit über 200 Reiseideen kann online, per E-Mail oder telefonisch beim Veranstalter bestellt werden: http://www.ae-erlebnisreisen.de/katalog , , 040 27 14 34 7-0.