Rekordzahlen an der polnischen Ostseeküste

"Zwischen Mai und Ende September waren unsere Hotels nahezu komplett ausgebucht", so die Bilanz von Carsten Wolf, dem Geschäftsführer des Reiseveranstalters Travelnetto, der auf Reisen von Deutschen an die polnische Ostsee spezialisiert ist. "Von der unsicheren Lage in anderen klassischen Ferienzielen konnte die polnische Ostseeküste in diesem Jahr besonders profitieren", schätzt der Touristikexperte ein.

Bereits seit einigen Jahren werde die polnische Ostseeküste bei deutschen Urlaubern immer beliebter, so Carsten Wolf. Die Entwicklung des eigenen Unternehmens spiegele diesen Trend wider. Jahr für Jahr habe man ein sattes Wachstum. "Doch die Sommersaison 2016 übertraf alles bisher dagewesene", freut sich Wolf. Bis Ende September zählte man rund 22.000 Buchungen, das sind etwa zwölf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bis Ende des Jahres hofft man auf rund 25.000 deutsche Gäste. Bei den Partnerhotels habe man in den Sommermonaten alle zusätzlich freiwerdenden Zimmer kurzfristig hinzugebucht; dennoch war die Nachfrage nur schwer zu befriedigen. Für das kommende Jahr hat das Unternehmen sein Hotelangebot deshalb noch einmal ausgeweitet.

Da auch viel mehr Polen als in den Vorjahren die Sommerferien im eigenen Land verbrachten, war es in diesem Jahr an der Ostseeküste deutlich voller als in den Vorjahren. "Zum Glück sind in den vergangenen Jahren sehr viele neue Hotels entlang der Küste entstanden", so Carsten Wolf. Der Bauboom halte angesichts der guten Entwicklung auch weiter an. So entstünde gerade im Seebad Świnoujście (Swinemünde) ein neues Hotel der Luxuskategorie.

Nach den turbulenten Ferienwochen im Sommer kehrt langsam wieder etwas Ruhe ein. Der Herbst ist an der polnischen Ostseeküste die Hochsaison für Schnäppchenjäger. Auch kleinere Ferienorte hätten sich inzwischen zu Ganzjahreszielen entwickelt, weiß Carsten Wolf. Viele neue Hotels verfügten über großzügige Wellnessbereiche mit Pool und Saunen, in denen man nach dem Strandspaziergang entspannen könne.

Travelnetto ist auf Reisen von deutschen Gästen an die polnische Ostseeküste spezialisiert und bietet Kur-, Wellness- und Ferienhotels in den bekanntesten Seebädern an. Infos unter http://www.travelnetto.de