Relaunch für COMAZO-Onlineshop

Albstadt, den 30. September 2016 - Wäschehersteller COMAZO verpasst seinem Onlineshop neuen Anstrich

Viel Weiß, große Teaser und Emotionen: COMAZO hat sich beim neuen Design des Onlineshops an eine klare, frische Bildsprache gehalten und das im Großformat. Emotionale Bilder mit eigenen Mitarbeitern als Fotomodels sollen Lust auf Wäsche machen.

Auf der Starseite findet der Interessierte viel zu entdecken, Kurzfilme „frisch aus der eigenen Produktion“ in Albstadt, die Social Media Plattformen und viele Neuheiten aus der Welt der Lieblingswäsche.

Ebenfalls neu bei COMAZO-online: Ab sofort sind auch Basic-Shirts und Socken online bestellbar.

Weitere Einblicke in die wunderbare Welt der Unterwäsche gibt es speziell im COMAZO „Wäscheblog“. Hier berichten Testträger über Artikel und Neuheiten, die eigenen Mitar-beiter/innen, die als Fotomodels agieren, berichten von lustigen Fotoshootings oder es gibt Neuigkeiten über aktuelle Spendenaktivitäten.

Über COMAZO:

COMAZO ist eines der führenden Wäscheunternehmen in Deutschland, mit Stammsitz in Albstadt. COMAZO fotografiert seit 2009 Wäscheteile nur noch mit eigenen Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern und spendet die eingesparten Kosten an soziale Projekte.

Angeboten werden Damen-, Herren- und Kinder-Unterwäsche, aufgeteilt in die verschie-denen Bereiche: Tagwäsche, Nachtwäsche und hochwertige Funktionsunterwäsche. Als erstes Unternehmen vertreibt COMAZO eine komplette „Fairtrade“- Kollektion unter der Brand comazo|earth und setzt hierbei konsequent auf organische Baumwolle aus fairem Handel.

Die Biowäsche ist nach Fairtrade- und GOTS-Standards zertifiziert. Lieblingswäsche von COMAZO gibt es nur in hoher Qualität zu günstigem Preis, denn COMAZO kommt direkt vom Hersteller. Seit 130 Jahren designt, produziert und vertreibt das deutsche Traditions-unternehmen mit Sitz auf der schwäbischen Alb seine Wäsche selbst. Mit ständig wachsendem Erfolg. Weltweit zählt die Unternehmensgruppe 550 Mitarbeiter, 185 davon arbeiten in Deutschland. In Süddeutschland betreibt COMAZO über 30 eigene Stores.