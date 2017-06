Relaunch: glatthaar-fertigkeller mit frischem neuen Look im Netz

Schramberg/ Waldmössingen. (wei) Kundenfreundlich, dynamisch und in frischem Design präsentiert sich die Homepage der glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg (www.glatthaar.com), Marktführer im Fertigkellerbau. Nach mehrwöchiger Überarbeitung zeigt sich die Website nicht nur in neuem Design, sondern erleichtert durch eine strukturierte Menüführung einen schnellen Zugang für Kunden und Interessenten zu den jeweiligen Themen. Der neue Look ist nicht nur klar und aufgeräumt, sondern auch anpassungsfähig im „Responsive Design“: Die Website von glatthaar-fertigkeller passt sich in der Bildschirmauflösung und –darstellung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen an und bietet auf Smartphones oder Tablets den gleichen Komfort wie am stationären PC.

Strukturiert und übersichtlich findet man zum einen den Weg in die Produktwelt des Unternehmens mit ausführlichen Informationen.

Bewährte Features, wie das 3-D-Keller-Modul mit seinen 33 Einzelparametern, wurden optimiert und erweitert. Nicht nur mit technischen Infos wartet der überarbeitete Unternehmensauftritt im Netz auf: Spannende Kellergeschichten und Kundenmeinungen veranschaulichen noch plastischer die Einsatzmöglichkeiten, Erfahrungen oder technischen Voraussetzungen für einen trockenen, warmen und dichten Keller. Ein benutzerfreundliches Kontakt-Formular erleichtert zudem die individuelle Kontaktaufnahme mit dem glatthaar-fertigkeller-Experten-Team.

Die extreme Bandbreite an Informationen wird mit ausführlichen und transparenten Daten, Zahlen und Fakten der Unternehmensentwicklung ergänzt, die die Attraktivität von glatthaar-fertigkeller als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb auch auf der Website dokumentieren.

www.glatthaar.com

