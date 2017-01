Reloaded: Das Non-Profit Camp geht in die dritte Runde

Am 4. und 5. Februar 2017 ist es soweit: Das Non-Profit Camp findet erneut in Aachen bei missio e.V. statt.

Im Mittelpunkt stehen Austausch und Wissenstransfer von Teilnehmern, die im Bereich Soziales, Kultur, Sport und Wissenschaft arbeiten oder sich gemeinnützig engagieren. Von den neuesten Digital-Trends über Online-Kampagnen und Fundraising 2.0 bis zu hilfreichen Tools - wie für ein Barcamp üblich, ist thematisch alles möglich.

"Der digitale Wandel macht auch vor gemeinnützigen Organisationen nicht halt. Ständig kommen technische Neuerungen und digitale Produkte auf den Markt, die innerhalb kürzester Zeit zum Standard erhoben werden“ - so Dr. Rebecca Belvederesi-Kochs, deren Agentur Social Media Aachen die Veranstaltung gemeinsam mit einem Team aus ehrenamtlichen Organisatoren zum dritten Mal veranstaltet. Während in vielen Unternehmen interne Prozesse bereits digitalisiert und auch die Marketingmaßnahmen auf das Online-Sein der eigenen Zielgruppen abgestimmt seien, sähe dies im Non-Profit-Sektor oft anders aus. Die vernetzte Welt bringe eine Vielzahl an Herausforderungen und Fragen mit sich, denen sich Vereine, Verbände und Menschen mit gesellschaftlichem Engagement stellen müssten, führt Belvederesi-Kochs weiter aus. Grund genug, eine nicht-virtuelle Plattform zu bieten und interdisziplinären Erfahrungsaustausch vor Ort zu ermöglichen.

Genau hierzu wurde 2015 das Non-Profit Camp ins Leben gerufen. Bei der Februar-Ausgabe 2017 darf in Sessions und Workshops zwei Tage lang offen diskutiert und sich gegenseitig geholfen werden. Dabei richtet sich die Themenplanung nach den Wünschen der Teilnehmer: Auf dem Barcamp bestimmen sie, welche Sessisons stattfinden und was in ihnen passiert. In den letzten Jahren kamen auf die Art spannende Einblicke in „Wie erreichen analoge Kampagnen die digitale Öffentlichkeit?“, „Ehrenamtliche Helfer über Social Media erreichen“ oder „Was bringt WhatsApp, Snapchat & Co. in der Jugendarbeit?“ zustande.

Noch mehr Sessions, Austausch und Input soll es 2017 geben. Daher wurde das Barcamp in Aachen auf zwei Sessiontage ausgedehnt, während es abends - so wie in den Vorjahren - ein Rahmen- und Kulturprogramm für die Teilnehmer geben wird.

Links:

http://www.non-profit-camp.de .

facebook.com/NonProfitCamp

twitter.com/Non_Profit_Camp