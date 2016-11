Renommierter Publikumspreis geht an dayuse.com

Dayuse.com erhielt auf der diesjährigen Phocuswright Jahreskonferenz, einem führendes Marktforschungsinstitut der Reisebranche, den „People’s Choice Award 2016“ in der Kategorie „Innovation Launch“. Dayuse.com ist das erste französische Unternehmen, das in diesem Bereich ausgezeichnet wurde, der die innovativsten, marktverändertsten Unternehmen im Onlinereisemarkt ehrt.

Die zuvor von einer Jury internationaler Reise- und Technologie-Experten ausgewählten Finalisten kämpften anschließen auf der Jahreskonferenz in Los Angeles, die vom 14. bis zum 16. November 2016 stattfand, in den drei Kategorien Startup, Wachstum und Gründung um den Sieg. Dayuse.com konnte im Bereich Gründung überzeugen – durch die Fähigkeit der nahtlosen Konnektivität der Tageszeit-Buchungs-Plattform in globale Reservierungssysteme. Dies ist ein Durchbruch innerhalb der Industrie, in der für sehr lange Zeit das Paradigma galt, ein Zimmer – eine Nacht.

„Von der wissendsten und engagiertesten Zuhörerschaft der Reiseindustrie weltweit mit diesem Award belohnt zu werden, ist für mich und mein Team eine große Ehre“, so David Lebée, CEO und Gründer von dayuse.com. „Wir sind Wegweiser in der Industrie. Dies zeigt uns auch, dass nun andere das volle Potential erkennen können, so wie wir es schon sehen. Dies ist ein Wendepunkt für dayuse.com. Wie das Versprechen eines fortgesetzten Erfolges, da wir auch global stark expandieren.“ Simone Lehmann, Präsident Phocuswright, betonte in der öffentlichen Verlautbarung, dass sein Unternehmen immer die pionierhaftesten Ideen der Branche enthüllt und dies sei auch in diesem Jahr so. Er glaubt daran, dass die ausgezeichneten Firmen einen großen Einfluss auf die Zukunft der Landkarte der Reiseindustrie haben werden.

Kurzaufenthalte während des Tages sind aktuell der größte Trend in der Online-Buchungs-Branche.

Einen privaten Rückzugraum während des Tages finden oder einfach ein Auszeit-Raum für ein paar Stunden – es ist ein Akt der gesunden Selbstfürsorge, der die Konsumenten dies buchen lässt. Einer der Erfolgsfaktoren der Unternehmensgeschichte von dayuse.com sind die Finanzen. Alleine in 2016 generiert dayuse.com fast 20 Millionen Euro zusätzlicher Einnahmen für seine Hotelpartner – kapitalisiert aus ungenutzten Kapazitäten von Hotelzimmern.