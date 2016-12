Die Rentenreform von Ministerin Nahles ist den Speicherplatz nicht wert, den ihre Notiz besetzt, weil sie das Problem der sich rasch entwickelnden Altersarmut nicht löst.

Vieles an dem Konzept ist geradezu grotesk, weil es sich für die, denen am dringendsten aufgeholfen werden müßte, überhaupt nicht auswirken wird.

Beispiel 1: Berufseinsteiger sollen sich privat absichern, weil sie kein Vermögen für den Fall aufbauen können, daß sie frühzeitig wegen Erwerbsminderung aus dem Berufsleben ausscheiden müssten. Woher sie, die Generation Praktikum, sie, die immer häufiger nur prekär beschäftigt werden, das Geld dafür nehmen sollen, wird leider nicht gesagt.

Beispiel 2: Sogenannte Geringverdiener sollen mehr Geld vom Staat für die Vorsorge mit Betriebsrenten bekommen. Das ist nichts anderes als eine versteckte Subvention für Betriebe.

Beispiel 3: Die Rückstellungen für Betriebsrenten sind durch Draghis Hazardspiel mit Geldmenge und Zinsen sehr teuer geworden. Deshalb möchte Frau Nahles künftig die Markt- und Zinsrisiken infolge Banksterismus und Ponzi-Spielereien der EZB künftig von den Arbeitgebern auf die Beschäftigten umlagern. Bravo! Das ist wirklich ein tolles, echt sozialdemokratisches Umverteilungskonzept.

„Unbedingtes individuelles Grundeinkommen in Gestalt einer negativen Einkommensteuer - Kernstück einer unvermeidlichen Radikalreform unserer Gesellschaft", eBook (ISBN 978-3-943788-18-1, PDF) oder (ISBN 978-3-943788-32-7, ePub), je 9,95 Euro

[Großes Bild anzeigen]

CSU-Seehofer hat der sozialen Stümperei der SPD-Ministerin (aus der Perspektive der großen Zahl von Rentnerinnen und Rentner, die weiterhin mit Renten unter Sozialhilfeniveau auskommen müssen, könnte man es auch als Verarschung verstehen) jetzt allerdings noch die Krone aufgesetzt, indem er de facto erklärte, auskömmliche Renten seien überhaupt nicht möglich, weil sie die Profite der Kapitalbesitzer schmälerten.

Ja, so sieht Politik aus, die ein Volk spaltet, Politik von sogenannten Christen und sogenannten Sozialen! Verständlich, daß sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger angewidert von diesen Lobbyisten der Profitgeier abwenden. Immer mehr Menschen fragen sich, wohin wir treiben, wenn wir diese raffgierigen „Eliten“ weiterhin unser Schicksal bestimmen lassen.

Für einen schnell wachsenden Teil der Deutschen stellt sich nur noch die Frage: Sklave einer profigierigen skrupellosen „Elite“ zu werden oder kräftigst Contra zu geben und Parteien wählen, von denen nicht sicher ist, was sie tun werden. Die kommenden Wahlen werden zeigen, wofür sich die steigende Zahl derer entscheiden wird, die entweder bereits nichts mehr zu verlieren haben oder befürchten müssen, bald in diese Situation zu geraten. Es handelt sich heute schon um viele Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger, und sie wachen allmählich auf.

Angesichts der nicht mehr zu übersehenden sozialen Schieflage unserer Gesellschaft und um zu verhindern, daß sich die deutsche Geschichte wiederholt, müßten kluge Politiker spätestens jetzt ernsthaft und zügig die Einführung eines unbedingten individuellen Grundeinkommens planen, das allein eine gerechte Beteiligung aller Mitbürgerinnen und Mitbürger am Volkseinkommen sicherstellen kann. Nur, wo sind die klugen Politiker, die wir dazu brauchen? Wo sind die Politiker, die sich dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen und frei von lobbyistischen Bindungen an die sogenannten Eliten, die Deutschland als ihr Eigentum betrachten, diesen Befreiungsschlag vornehmen?

Die Wirklichkeit rechtfertigt leider keinerlei Optimismus in dieser Richtung. „Gut ist für den modernen parlamentarischen Lobbyisten, was die Reichen reicher macht und ihm dabei eine möglichst üppige Pfründe sichert.“ (Prof. Querulix, Volksmund) Deshalb sollten wir uns schon in naher Zukunft auf sehr unangenehme Überraschungen gefaßt machen. Bonn war nicht Weimar. Aber Berlin ist auf dem Wege dahin.

Was das erwähnte Grundeinkommen betrifft, sei auf die Studie „Unbedingtes individuelles Grundeinkommen in Gestalt einer negativen Einkommensteuer - Kernstück einer unvermeidlichen Radikalreform unserer Gesellschaft verwiesen. Sie ist als eBook (ISBN 978-3-943788-18-1, PDF) oder (ISBN 978-3-943788-32-7, ePub) beim eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital (www.read.ruedenauer.de) erschienen und dort sowie in jeder Buchhandlung für je 9,95 Euro erhältlich.

READ Pressestelle