Resilienz für die VUCA-Welt: Diese ExpertInnen gestalten den Coaching-Kongress 2017

FORSCHUNG TRIFFT PRAXIS 37 Top-ReferentInnen aus Forschung und Praxis bereichern mit ihrem Wissen den Coaching-Kongress 2017. Erleben Sie Beiträge zum inhaltlichen Schwerpunktthema „Resilienz für die VUCA-Welt“ u.a. von:

• Prof. Peter Hawkins, Top-Speaker und Vordenker in Führungs- und Coachingthemen, über die Notwendigkeit eines öko-systemischen Paradigmas in Coaching und Beratung• Prof. Dr. Jutta Heller, Kongress-Organisatorin und Resilienzexpertin, mit einer Keynote zu Resilienz-Coaching als Instrument der Kulturentwicklung• Prof. Dr. Ulrich Lenz, Dekan für Wirtschaftspsychologie, mit Navigationshilfen zum Coaching in der VUCA-Welt• Stephanie Conway, Coaching-Verantwortliche bei Google, zu Psychologischer Sicherheit als Schwerpunkt für effektive Teams

Außerdem erwarten die BesucherInnen zahlreiche Live-Coachings und auf Beiträge zu neuen, ungewohnten und spannenden Methoden im Coaching:



• Live-Coachings u.a. von Dr. Michael Bohne, Anja Mumm, Rolf Lutterbeck

• Methoden-Workshops und -Vorträge u.a. aus den Bereichen Positive Psychologie (Dr. Teresa Keller), integrale Strategien (Heike Kuhlmann) und körperorientiertes Coaching (Dr. Hildegard Nibel)



SCHWERPUNKTTHEMA 2017: RESILIENZ FÜR DIE VUCA-WELT

Das inhaltliche Schwerpunkttthema 2017 dreht sich um Resilienz. Resilienz bedeutet „Widerstandskraft“ durch den Rückgriff auf eigene Ressourcen. Sie ist eine Fähigkeit, die im modernen Unternehmensumfeld stetig an Bedeutung gewinnt. Denn selbst wenn alles bis ins kleinste Detail geplant wird, erleben wir meist Überraschungen. Die Welt, die uns umgibt, wird immer komplexer und weniger vorhersagbar – für diese Eigenschaften steht V.U.C.A., ein Akronym für die englischen Begriffe volatility, uncertainty, complexity und ambiguity. Als ausgewiesene Resilienz-ExpertInnen sind dabei: Sylvia Keré Wellensiek, Gabriele Amann, Karsten Drath, Brigitte Huemer.

Zudem werden Sie vom Resilienz- und Krisen-Knowhow der Feuerwehr, Bundeswehr und Luftfahrt profitieren.





ANMELDUNG ZUM EARLY-BIRD-TARIF

Bis zum 18.12.2016 gilt für den Coaching-Kongress am 16.-17.

Februar 2017 in Erding der Early-Bird-Frühbucherpreis: Tickets kosten statt 510€ nur 395€ für zwei Kongresstage inklusive Verpflegung.