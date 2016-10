Responsive Umsetzung für multilinguales Magazin Insel der Kinder

Con-Tech –Entwickler und Hersteller des Publishing Systems Govento - setzt für „Insel der Kinder“ eine responsive Web-Präsenz erfolgreich um.

Die neue Webseite der Hilfsorganisation für Straßenkinder in Brasilien, erfüllt alle Anforderungen an Benutzerfreudlichkeit. Die Ausgabe passt sich an alle Geräte dynamisch an. Die komplette Funktionalität ist sowohl auf kleinen Screens auf Smartphones als auch auf Tablets verfügbar.

Die internationale Hilfsorganisation „Insel der Kinder“ unterstützt die Kinder aus Brasilien, damit sie eine Chance auf eine glücklichere Zukunft haben. Seit 2004 engagiert sich Taiji Meister Jan Silberstorff für Kinder in der ganzen Welt. Bei Insel der Kinder übt das Team ihre Arbeit mit Überzeugung und tiefstem Herzen aus. Durch integrierte Bildungs- und Freizeitprogramme verbessern sie die Lebenssituation nachhaltig. Mit einem vielschichtigen Bildungsprogramm öffnen sie den Kindern den Weg in eine bessere Zukunft. Durch Transparenz und Kontrolle der Mittelverwendung wird es garantiert, dass jede Hilfe und Unterstützung da ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird.

Jede neue Installation von Govento ist stets einzigartig und besonders. Govento Publishing ist die kluge Software für die Produktion von attraktiven responsive Websites, die für alle Devices geeignet sind. Das „Insel der Kinder“ Projekt ist eine multilinguale Ausgabe. Das Magazin wird in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Portugiesisch) gepflegt. Ein gemeinsamer Content-Pool ermöglicht es, mit hoher Effizienz viele Seiten mit nur einem System zu verwalten. Govento bietet eine einfache und schnelle Verarbeitung und Aktualisierung sehr großer Content Mengen.

Die Formulare für ein Online-Spenden und eine Patenschafts-Erklärung wurden erfolgreich in der Struktur der Webseite integriert. Spenden für Insel der Kinder mit Govento ist unkompliziert und schnell. Was den Schutz der Nutzerdaten angeht, erreicht die Publishing Lösung Govento ein erhöhtes Level von Sicherheit durch die komplette Trennung von Inhalt und Ausgabe. Die User-Daten werden getrennt vom System auf den Auslieferungsplattformen im geschützten Rechenzentrum gespeichert. Als Profi-Lösung stellt Govento autonome und abgesicherte CMS Installation für jeden Kunden zur Verfügung. Das bedeutet, dass startklare Funktionen für die externe Speicherung oder Weiterverarbeitung der Nutzdaten zur Verfügung stehen.

Die neue „Insel der Kinder“ Seite ist mit dem Facebook-Account verbunden und kann ohne Programmierer einfach eingerichtet und bedient werden. Die Herausgeber von „Insel der Kinder“ betreiben selbständig das anspruchsvolle Projekt ohne durch technische Barrieren gebremst zu werden. Das digitale Publishing mit Govento öffnet kreative Räume für neue Ideen.