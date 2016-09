‘Rettet Die Willkommens Kultur’ Concert bringt Michel Montecrossa & Band in die Münchener Cafe Bar Mellow

Am 29. September 2016 wird Michel Montecrossa mit seiner Band The Chosen Few das ‘Rettet Die Willkommens Kultur’ Concert für Frieden und Integration in der Cafe Bar Mellow in München (Dachauerstr. 159) präsentieren.

Das Konzert von 20:00 - 22:00 präsentiert wachrüttelnde und total positive New-Topical, Cyberrock und Dance-Electronica Songs. Michel Montecrossa sagt über das ‘Rettet Die Willkommens Kultur’ Concert:

“Das ‘Rettet Die Willkommens Kultur’ Concert ist eine große Party von mir und meiner Band, ein Fest der Menschlichkeit und in die Zukunft blickender Intelligenz.” Veranstaltungsort & Beginn:

29. September 2016

20:00 – 22:00

Cafe Bar Mellow

Dachauerstr. 159

80636 München

Tel. 089 89050923

Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa vereint in einer Person den Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker, Filmkünstler und zukunftsweisenden Bewusstseinsforscher. Sein vielfältiges Werk umfasst ethisch wertorientierte Bücher in englischer und deutscher Sprache, ein großes avantgardistisch-malerisches, zeichnerisches und filmschaffendes Werk und ebenso ein modern-klassisches musikalisches Werk, das sowohl Lied- als auch symphonische Instrumentalkompositionen umfasst. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als Philosoph, integraler Cyberkünstler und Bewusstseinsforscher der Gründer von Mirapuri, der europäischen Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Italien und deren Satellit Miravillage in Gauting bei München, Deutschland.

Konzertplakat: Michel Montecrossa's 'Rettet Die Willkommens Kultur' Concert in der Cafe Bar Mellow

27.09.2016 16:23

