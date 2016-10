Rhein-Sieg-Events lädt zur Country Weihnacht Vol.II

Country Weihnacht Vol. II Am 03.12.2016 findet im Hotel Schützenhof in Eitorf die 2. Country Weihnacht statt.

Auch in diesem Jahr werden Weihnachtliche Klänge und Countrymusik gemischt um den 2. Advent genussvoll und fröhlich in weihnachtlicher Atmosphäre zu feiern. Und wie geht das besser, als mit ca. 6 Stunden Livemusik?Hier kommen Fans der Countrymusik, Linedancer und alle, die einfach einen schönen Abend genießen wollen, voll auf Ihre Kosten.Silke und Otmar Schwarz von Rhein-Sieg-Events, die schon im letzten Jahr die Countryweihnacht erfolgreich ausgerichtet haben, möchten dieses Jahr noch etwas drauf legen und haben neben ein paar Überraschungen, die noch nicht verraten werden sollen, ein tolles Programm vorbereitet.So startet der Abend um 17.00 Uhr mit einem Linedance-Workshop, geleitet mit dem südländischen Charme von Choreograf Thunder Gomes, der vielen Linedancern schon ein Begriff ist. Zu seinen Workshops reisen die Teilnehmer oft einige hundert Kilometer an.Um 18.00 Uhr startet dann das musikalische Programm mit Frauenpower pur.Silke und Otmar Schwarz, die es sich nicht nehmen lassen, als Moderatoren persönlich durch diesen Abend zu führen, präsentieren 6 phantastische Sängerinnen die den Abend mit Charme und Schwung zu einem Erlebnis machen.Die gerade in Nashville nominierte Eva East und Countrylady Konny Kron sind bereits seit vielen Jahren den Fans der Countrymusik ein Begriff und einfach aus der Country Szene nicht wegzudenken. Die Newcomerin Avery Jean hat es in den letzten 2 Jahren ebenfalls geschafft, sich einen Namen zu machen. Die charmante Sängerin Caty Andrew und das Rocking Cowgirl Jamy Sheene, die beide ebenfalls seit einigen Jahren einen festen Platz auf der Bühne haben, garantieren einen gelungenen Abend, bei dem die Tanzfläche bestimmt nicht leer bleibt. Abgerundet wird das ganze durch Julie Carpenter, eine Newcomerin, die erst seit ein paar Monaten auf der Bühne steht und mit ihren wenigen bisherigen Auftritten das Publikum immer aufs Neue in den Bann zieht.

Neben Ihren gewohnten Countrysongs, werden die 6 Countryladys auch ein paar weihnachtliche Lieder zum Besten geben.6 Damen, 6 unterschiedliche Persönlichkeiten, die auf der Bühne harmonieren, als würden sie einfach zusammen gehören, ein Linedance-Trainer, der für seine Tänze lebt und ein Moderatoren-Duo, das seinen Beruf zur Berufung gemacht hat. Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.• Kartenvorverkauf 15.00 EUR:- ticketshop.rhein-sieg-events.com- Rhein-Sieg-Events Gartenweg 8, 53783 Eitorf- Hotel Schützenhof Eitorf Lotto beim LIDL in Eitorf

Restkarten an der Abendkasse 16,50 EUR