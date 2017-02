Richtfest nach nur drei Monaten Aufbauzeit

Burghausen - Bereits eine Woche früher als geplant konnte am Donnerstag am Holzfelderweg in Burghausen Richtfest gefeiert werden.

Hier entstehen vier dreigeschossige Gebäude der Burghauser Wohnbau GmbH (BuWoG) für rund vier Millionen Euro. Anfang November wurde mit dem Aufbau der Außenhülle der Gebäude im Holzständerbau begonnen. Drei Monate später standen bereits alle vier dreigeschossigen Rohbauten. In zwei Gebäuden wurde bereits mit den Installationsarbeiten begonnen. Bauherr Markus Huber, Geschäftsführer der BuWoG, zeigte sich beim Richtfest sehr zufrieden mit dem Verlauf des Baus. „Wir sind froh, dass wir uns für Holz-Fertigbau entschieden haben. Trotz dauerhaft kaltem Wetter und Glatteisregen stand der Rohbau sogar schneller als geplant.“ Präzise Vorfertigung

Zu verdanken ist das der millimetergenauen, wetterunabhängigen Vorfertigung der Holzfertigbauteile im Werk der ausführenden Baufirma Haas Fertigbau GmbH Falkenberg bei Eggenfelden. Die Firma beschäftigte während der Aufbauphase vor Ort auf der Baustelle 20 bis 25 Arbeiter.

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen feierten die Haas-Mitarbeiter Christian Schneider und Johann Hackl ihren Erfolg mit einem launigen Trinkspruch. „Mein Trunk sei diesem Haus geweiht, es stehe fest in Ewigkeit", hieß es nach altem Handwerksbrauch. Dass bedürftige Bürger Burghauses sich bald über ihr neues Heim freuen dürfen, bestätigte Bereichsleiter Industrie- und Gewerbebau Johann Wimmer. „Der Einzugstermin September 2017 steht selbstverständlich nach wie vor." Dann werden rund 2.200 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen. Die Gebäude werden im Endausbau komplett mit Holz verschalt, um ein natürliches Aussehen zu gewährleisten. Verbunden werden die vier Holz-Gebäude mit Laubengängen, jeweils zwei teilen sich einen großzügigen Innenhof und ein Treppenhaus.

17.02.2017 12:57

