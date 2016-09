Möhrendorf, 27. September 2016 – Wer richtig testen und dabei das Richtige testen will, muss auf die richtigen Werkzeuge und Servicepartner setzen.

Eine gute Möglichkeit, sich über den aktuellen Markt zu informieren, bietet die Konferenz-begleitende Ausstellung am Software-QS-Tag in Nürnberg.

An beiden Veranstaltungstagen, 3. und 4. November 2016, präsentiert eine Reihe bekannter, internationaler Firmen ihre Lösungen. So liefert CQSE GmbH Dienstleistungen und Produkte zur Analyse und nachhaltigen Verbesserung der Qualität von Software. Der dpunkt.verlag ist mit Büchern, Zeitschriften und Veranstaltungen für die professionelle Computing-Szene, IT-Fachleute und -Studenten vertreten. Ekobit stellt mit BizDataX eine Testdatenmanagement-Lösung für die Verwaltung von Testdaten und Datenanonymisierung vor, während FINARIS mit der Software-Suite RapidRep effektive Testautomatisierung für das Back-End und flexibles Reporting bietet.

Mit gasq Global Association for Software Quality ist darüber hinaus einer der führenden internationalen Personalzertifizierer im Bereich Software-Qualität vor Ort. imbus präsentiert Tool-Unterstützung für den Test variantenreicher Systeme und Managed Testing-Lösungen. Software Quality Lab führt vor, wie sich die Effizienz, Effektivität und Qualität in der System- und Software-Entwicklung steigern lässt. Die Testfabrik entwickelt Softwaretools zum Testen von Webanwendungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Und auch TestPlant, eine internationale Software-Firma aus London, steht den Teilnehmer gerne Rede und Antwort. Zudem wird die Veranstaltung 2016 wieder von der iX unterstützt. Der Software-QS-Tag bietet Besuchern in entspannter, kollegialer Atmosphäre den Rahmen, mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen und zu networken. Weitere Informationen zur Fachausstellung finden sich unter http://www.qs-tag.de/veranstaltungsinfo/aussteller .

Zwar ist der diesjährige Software-QS-Tag bereits ausgebucht; Interessierte können jedoch noch die Chance nutzen, über eine Warteliste als Teilnehmer nachzurücken. Dafür bitte einfach eine E-Mail mit den Kontaktdaten unter dem Betreff „Warteliste“ ansenden.