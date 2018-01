Tourneestart! Legendäre Rock-Hits verschmelzen mit atemberaubender Zirkusartistik

SPEKTAKULÄR, AUSSERGEWÖHNLICH,LIVE



Mitreißend, spektakulär, einzigartig - So ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik verschmelzen. Temporeich und emotional entführen Weltklasse-Artisten in „Rock The Circus – Musik für die Augen“ in eine so noch nie dagewesene, elektrisierende Zirkusatmosphäre.



Der englische Sänger, Songwriter, Tänzer und Schauspieler Stuart Glover hat weitreichende Erfahrungen bei Film und Fernsehen und war beteiligt am Erfolg von Produktionen wie „Top of the Pops“, „X-Factor“ und „James Bond – Die Another Day“. Als Regisseur, Produzent, Choreograph und Autor hat er sich darauf spezialisiert, ausgefallene Theatershows der Extraklasse zu entwickeln.

Mit „Rock The Circus – Musik für die Augen“ ist es Stuart Glover gelungen, eine Show zu inszenieren, in der die Energie der LIVE gespielten großen Hits von ACDC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns`n´Roses und weiteren Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer Kunstform werden, die das Publikum über 2 Stunden fesselt und begeistert!

Rock The Circus - Musik für die Augen

[Großes Bild anzeigen]

Unsere internationalen Star-Artisten verzaubern mit Darbietungen von den Bühnenplanken bis unter die Decke. Die Zuschauer erwartet atemberaubende Luftakrobatik und Seilartistik, virtuose Figuren an der Vertikalstange und auf dem Boden, rasante Action mit BMX-Rad und Cyr Wheel und phantasievolle Momente mit Tanz und Magie.

Begleitet werden die Artisten von einer 6-köpfigen Band bestehend aus Vollblut-Musikern mit internationaler Bühnenerfahrung. Sie haben schon mit Superstars wie Chris de Burgh, Paul Young, Bonnie Tyler, Jennifer Lopez, Robin Gibb und Sarah Connor gearbeitet oder waren in erfolgreichen Musicalproduktionen wie „We Will Rock You“ oder „Hinterm Horizont“ auf der Bühne zu sehen.

Zirkus und Rock waren sich noch nie näher.

„Rock The Circus“ - eine Show, die die Augen tanzen lässt!



Tickets erhältlich in allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365/5481830 und www.rockthecircus.de

VIP-Arrangements

In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur

Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).

Diese beinhalten:

Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.

Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.

Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de, Tel. 0365 - 54 81 83-0

Ermäßigungen

Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je Ticket

Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je Ticket



Termine:*



Bayern

28.01.2018 Augsburg Kongress am Park

Berlin

07.02.2018 Berlin Tempodrom



Brandenburg

06.02.2018 Cottbus Stadthalle

08.02.2018 Potsdam Nikolaisaal

Hessen

19.01.2018 Niedernhausen Rhein-Main-Theater

Mecklenburg-Vorpommern

09.02.2018 Rostock StadtHalle

14.02.2018 Neubrandenburg Konzertkirche

Niedersachsen

16.02.2018 Peine Stadttheater

Nordrhein-Westfalen

21.01.2018 Mülheim a. d. Ruhr Stadthalle

23.01.2018 Siegburg Rhein-Sieg-Halle

24.01.2018 Duisburg Theater am Marientor

26.01.2018 Iserlohn Parktheater

17.02.2018 Minden Kampa-Halle

Saarland

20.01.2018 Saarbrücken Saarlandhalle

Sachsen-Anhalt

01.02.2018 Halle (Saale) Georg-Friedrich-Händel Halle

03.02.2018 Sangerhausen Mammuthalle

Schleswig-Holstein

10.02.2018 Norderstedt TriBühne

12.02.2018 Kiel Kieler Schloss

Thüringen

31.01.2018 Weimar Weimarhalle

04.02.2018 Gotha Kulturhaus



*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten