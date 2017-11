Rom: Ferienwohnungen für ältere Menschen

Deutsche Agentur romehome.de bietet Hilfestellung bei Auswahl von Unterkünften und Tipps für den Aufenthalt

Ruhe und Entspannung – das erwarten sich die meisten Senioren von ihrem Urlaub. Das ist in Rom nicht unbedingt zu erwarten. Dennoch lässt es sich auch in dieser hektischen Großstadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten gut aushalten. Entscheidend dafür ist es, bei der Auswahl einer Ferienwohnung darauf zu achten, dass diese im Erdgeschoss liegt oder über einen Aufzug verfügt und eine gute Verkehrsanbindung aufweist. Hier kommt Romehome ins Spiel: Die auf Rom spezialisierte deutsche Vermittlungsagentur für Ferienwohnungen und Zimmer in der italienischen Hauptstadt bietet älteren Menschen schon im Vorfeld einer Reise Hilfestellung. Diese reicht von der Auswahl der richtigen Wohnung in entsprechender Lage über Tipps für Restaurants, Hinweise auf Sehenswürdigkeiten bis zum Flughafen-Transfer zur Wohnung

Wohnzimmer in einer Ferienwohnung in Rom. Foto: Romehome

[Großes Bild anzeigen]

Wichtig für viele Senioren sind ausreichend Möglichkeiten, im Urlaub auch viel Zeit außerhalb der vier Wände zu verbringen. Deshalb sollte eine Lage gewählt werden, die nicht weit entfernt liegt von Ausflugszielen, Einkaufsmöglichkeiten und U-Bahn- oder Busstationen. Christine Martin, Service-Mitarbeitern von Romehome: "Bereits im Vorfeld einer Rom-Reise können wir gemeinsam auf die individuellen Bedürfnisse älterer Menschen eingehen - nicht nur bei der Auswahl der Wohnung. Hier kann ich meine persönlichen Erfahrungen und Rom-Kenntnisse aus 20 Jahren meiner Arbeit einbringen."

Häufig reisen ältere Menschen in Gruppen. Das bedeutet auch, dass entsprechend große Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen. Auch für diesen Fall ist Romehome vorbereitet. "Wir haben zahlreiche Wohnungen mit Platz für bis zu 15 Personen und ein historisches Haus in der Nähe der Piazza Navona mit toller Dachterrasse für 24 Personen. Einige liegen in unmittelbarer Nähe zueinander, so dass Gruppen auf zwei oder drei Wohnungen verteilt werden können, ohne weiter voneinander entfernt zu sein."

Um den Beratungsservice von Romehome in Anspruch zu nehmen, genügt ein Anruf bei Christine Martin unter 06235-929534. Oder eine kurze Mail an , falls ein Rückruf gewünscht wird.

Über Romehome.de

Romehome.de ist eine Agentur, die sich auf die Vermittlung von Ferienwohnungen in Italien mit Schwerpunkt Rom und Umgebung, Neapel und der Amalfiküste spezialisiert hat.



Service-Mitarbeiterin Christine Martin hat romanische Sprachen studiert, längere Zeit in Rom gelebt und spricht sehr gut Italienisch. Sie ist eine ausgezeichnete Rom-Kennerin, steht im ständigen Kontakt mit den Wohnungsbesitzern und kennt alle Objekte persönlich. Eine individuelle Beratung der Kunden gehört zum Service vom Romehome.de.

Weitere Informationen und http://www.romehome.de