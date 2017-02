Rosenberger OSI vollzieht vollständige Markenintegration in die Rosenberger Gruppe

Verkabelungsspezialist firmiert ab sofort unter neuem Logo Augsburg, 15. Februar 2017 – Rosenberger OSI, Hersteller von innovativen Verkabelungsinfrastrukturen auf Basis von Glasfasertechnologie, firmiert ab Januar 2017 unter dem bekannten roten Logo der Konzern-Mutter Rosenberger. „Mit der visuellen Integration unterstreichen wir die Zugehörigkeit zu einer starken Muttergesellschaft.

Die Synergien ermöglichen unseren Kunden auf ein Komplett-Portfolio der Hochfrequenztechnik sowie die globale Präsenz der Rosenberger Gruppe zurückgreifen zu können“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Mit der Beteiligung an der damaligen Rosenberger OSI Systemtechnik und der späteren Übernahme, stieg Rosenberger 1998 in den Fiberoptik-Markt ein. Rosenberger OSI liefert vorkonfektionierte Verkabelungslösungen auf Glasfaserbasis für Rechenzentren, die Telekommunikationsbranche sowie für diverse Industriezweige. Das Portfolio hat der Verkabelungsexperte in verschiedene Marktsegmente aufgegliedert.

Starke Performance im Rechenzentrum

Im Marktsegment „Datacenter“ bietet Rosenberger OSI hochwertige Rackverkabelungen, Infrastrukturverkabelung im Boden sowie lokale Datenverteilung.

Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI

Ein Highlight stellt die Entwicklung von PreCONNECT® PURE dar, denn für Rechenzentren eliminiert das Produkt zwei entscheidende Unsicherheitsfaktoren, die in der Praxis gravierenden Einfluss auf die Gesamtperformance haben: Verschmutzung und Dämpfungsbudget. Für die Übertragung der Parallel Optics Protokolle 40/100GBASE-SR4 und GFC 4x16/4x32, bietet das Unternehmen zudem das Produkt PreCONNECT® OCTO, welches nur noch 8 statt der 12 Fasern pro SR4 Übertragungskanal benötigt.

Umfassendes Network-Cabling

Ferner bietet Rosenberger OSI High-Performance Cabling für die Datenkommunikation, insbesondere im Primärbereich – ob in großen Unternehmen, in der Automobilindustrie oder auf Flughäfen. Die hochfaserigen PreCONNECT® Standard Trunks sorgen dabei für einfachste Installation und höchste Zuverlässigkeit. Von der Primär- über die Sekundär- bis hin zur Tertiärverkabelung in einem gesamten Gebäudekomplex, deckt Rosenberger OSI sämtliche Stufen ab.

Robuste VerkabeIung für die Industrie

Ob in der Rohstoffgewinnung oder in der Industrie, im Broadcast oder in der Luftfahrt: Hoher Datendurchsatz in Verbindung mit vollständiger Resistenz gegen elektromagnetische Störfelder sowie Robustheit bietet Rosenberger OSI mit der Produktgruppe Heavy Duty. Die Anwendungen reichen von der Verkabelung von Mobilfunk-Sendeanlagen, über Funk- und Radargeräte bis hin zu Baumaschinen und Anbindungen von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien.

Umfangreiche Cabling Services

Mit den umfangreichen Cabling Service-Lösungen sorgt Rosenberger OSI für fachgerechte Planung und Installation sowie die laufende Wartung von sämtlichen Verkabelungsinfrastrukturen. Das Unternehmen bietet so fundierte Verkabelungskompetenz in allen Projektphasen.