„Roter Punkt“ erhält IHK-Sonderpreis für Webseite

Die Nürnberger „Roter Punkt Gesellschaft für Einrichtung mbH“ gewinnt bei der Verleihung des Mittelfränkischen Website Award 2017 der IHK Nürnberg den Sonderpreis in der Kategorie „Stationärer Handel“

Nürnberg. Unternehmensberater predigen es schon lange, Statistiken belegen es hinreichend: Der Nutzen einer eigenen Homepage ist für jedes Unternehmen unumstritten. Die „Roter Punkt Einrichtungsgesellschaft mbH“ hat die Bedeutung einer professionellen Webseite schon lange erkannt und wurde nun dafür ausgezeichnet. Bei der diesjährigen Preisverleihung des Mittelfränkischen Website Awards der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken setzte sich das Familienunternehmen mit seiner Webseite roterpunkt.de gegen mehr als 40 Mitbewerber durch und räumte den Sonderpreis in der Kategorie „Stationärer Handel“ ab. Neben Roter Punkt nahmen bei der Preisverleihung am 15. November 2017 im Rahmen der IHK-Informationsveranstaltung „Wie gut ist Ihr Internet-Auftritt?“ drei weitere Firmen ihre Urkunden entgegen.

Mit klaren Linien und Bildersprache zum Erfolg

Die Jury, die sich aus Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und der IHK zusammensetzte, berücksichtigte bei der Vergabe des Preises verschiedene Kriterien wie Zielgruppenansprache, Erscheinungsbild und Aufbereitung der Informationen auf der Webseite. Dabei punktete der Webauftritt des Einrichtungshauses durch klare Linien, Bildersprache und die gute Umsetzung des virtuellen Rundgangs und Schaufensterbummels.

Die Verantwortung für die Homepage trägt Geschäftsführerin Susanne Kocher, die die Seite inhaltlich und gestalterisch betreut. Unterstützt wird sie dabei von der Agentur Pixwork, die für die technische Umsetzung sorgt sowie von der Agentur V8, die bei der Gestaltung hilft.

"Wir freuen uns sehr über den Preis, den wir in diesem Jahr zum ersten Mal gewonnen haben. Wir werden unsere Homepage auch in Zukunft laufend verändern und an die aktuellen Umstände anpassen", so Thomas Kocher, der zusammen mit seiner Frau das Geschäft leitet. Der Anlass für die nächste Änderung auf der Homepage steht kurz bevor: Ab 1. Dezember 2017 wird es einen digitalen Adventskalender geben, hinter dessen Türchen jeden Tag ein neues attraktives Angebot für die Kunden steckt.