Rubbellos Online: Mobiles Marketing mit Aha-Effekt

Effektiver Neukunden gewinnen - so das Versprechen eines innovativen Marketinginstruments, mit dem rubbellos-online.com Firmenkunden vom Onlineshopbetreiber bis zum Lokalunternehmer anspricht.

Digitale, individualisierte Rubbellose, die antreten, Sales und Newsletter-Adressen zu generieren - unterhaltsam und zielgruppengerecht.

Digitale Rubbellose: Spielerisch zum Kauf animieren

Rubbellos Online präsentiert sich als ressourcenschonende, weil papiermüllfreie Alternative zu Flyer, Broschüre & Co. Damit trifft die Idee des Unternehmens aus Völklingen einen Trendnerv - ortsungebunden und Social Media kompatibel. Zur Teilnahme wird per Direktlink aufgefordert, ins Social Media Profil eingebunden oder als personalisierte Links in Mails an ausgewählte Kunden. Je nach individueller Konfiguration ist diese mit dem Ordern des Newsletters, einer bestimmten Kaufsumme oder eine Shopbestellung verknüpft. Die Strategie: Potenzielle Käufer spielerisch auf Produkte aufmerksam machen und kaufmotiviert Richtung Shop bzw. Angebot zu lenken.

Rubbellos Online mit Spaß zum Erfolg

Kunden im Smartphone-Alltag abholen

Eine Live-Statistik sorgt für Kostentransparenz: Abgerechnet wird pro genutztem Rubbellos, wobei das anbietende Unternehmen Teilnahmebedingungen und Preise selbst und auf den Endkunden abgestimmt festlegt. Hierbei erreicht Rubbellos Online Endkunden über die digitalen Endgeräte, die diese ohnehin täglich in Händen halten - wie Smartphone, Tablet und Notebooks. Dabei kommen die digitalen Rubbellose, zudem unabhängig von Mobilfunk- und Smartphone-Anbieter, ohne spezielle App aus. Und ohne den Einsatz von Euros oder Nieten: Zu gewinnen sind Preise, die Bezug zum Unternehmen haben - von der Gratisprobe über Gutscheine bis zum Sofortrabatt als Dank für Kundentreue.

Aha! Mit Überraschungswert punkten

Rubbelkarte war gestern: Ab sofort wischen Finger über den Touchscreen, alternativ lässt die Mouse drei gleiche Spielsymbole erscheinen, noch ein Wisch - der Bonus ist zu sehen. Jedes Freispiel ist ein Gewinn, jeder Interessent hat die gleiche Chance darauf. Und anders als beim klassischen Los basiert Glück hier nicht auf der Frage, ob ich mir Gewinn oder Niete errubble, sondern allein auf dem (Überraschungs-)Wert des gerubbelten Preises. Online Rubbellose erlauben die Konzeption ganzer zielgruppenspezifischer Rubbellos-Kampagnen bei vergleichsweise geringem Verwaltungsaufwand, auf Kunde und Unternehmen in Design, Logo und Icons individualisiert. Ziel: Auf das Angebot aufmerksam machen, neue Kunden gewinnen und sich dabei von den Mitbewerbern abheben.

rubbellos-online.com: Umfangreiche Service-Unterstützung

Damit dies erfolgreich gelingt, unterstützt rubbellos-online.com Unternehmen, die an diesem seriösen Marketinginstrument interessiert sind, umfangreich - einschließlich persönlicher Beratung, Strategieplanung, Einweisung und Kampagnenüberwachung. Mit im Paket: Einrichtung und Designanpassung (gegen Einmalgebühr), 50 Probelose, ein Backlink zur Partnerseite und ein kostenfreier Post bei Facebook. Jeder letztendlichen Nutzung geht ein Probelauf voraus. Für alle, die sich ein genaueres Bild von Funktionsweise und Optik machen möchte, stellt rubbellos-online.com auf seiner Webpräsenz eine Demo bereit. Mehr erfahren, Kontakt aufnehmen? Unter .