Rückengesund durchs Jahr - Alltagstipps gegen Rückenschmerzen

Berlin im Dezember 2016. Schlechte Haltung am Schreibtisch, Tragen von schweren Taschen oder mangelnde Bewegung – unser Rücken wird täglich großen Belastungen ausgesetzt, was oft Schmerzen zur Folge hat.

In Deutschland zählen Rückenleiden zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. „Mit ein paar Tricks und Übungen im Alltag lässt sich der Rücken stärken sowie Muskelverspannungen und Verschleiß vorbeugen. Üblicherweise vergehen die Rückenschmerzen meistens wieder und ziehen keine Behandlung nach sich. Treten aber starke oder dauerhafte Schmerzen auf, muss ein Arztbesuch die Ursachen klären“, weiß Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der Avicenna Klinik in Berlin.Abwechslungsreiche Positionen im Sitzen und LiegenWir verbringen immer mehr Zeit im Sitzen – während der Arbeit im Büro, im Auto und abends vor dem Fernseher oder dem PC. Besonders in der kalten Jahreszeit gehen wir seltener nach draußen und vernachlässigen ausreichende Bewegung. Menschen mit sitzender Tätigkeit klagen daher besonders häufig über Rückenschmerzen. „Neben einer geraden Haltung helfen abwechslungsreiche Sitzpositionen. Bleibt das Kreuzbein in Bewegung, lassen sich unangenehme Verspannungen vermeiden“, erklärt Dr. Sabarini. Auch beim Schlafen beugt die richtige Position Schmerzen im Nacken- oder Rückenbereich vor. Zu weiche oder zu harte Matratzen und zu hohe oder zu niedrige Kopfkissen führen dazu, dass die Wirbelsäule während der Nacht nicht in optimaler Position bleibt. „Durch die Möglichkeit sich nachts von einer Seite auf die andere zu drehen, wird der Rücken mit ausgleichender Bewegung versorgt. Auch ein richtig platziertes Kissen im Bereich Beine oder Bauch sorgt für eine natürliche Körperhaltung und hilft so gegen Rückenschmerzen“, berichtet der Facharzt weiter.

Einseitiges Tragen von Handtaschen vermeiden

Auch große und schwere Taschen, die nur an einer Schulter hängen, gehören zum Alltag vieler Menschen – besonders von Frauen – dazu und beanspruchen den Rückenbereich. Beispielsweise beim Weihnachtseinkauf belasten die prall gefüllten Taschen einseitig und führen zu Verspannungen. Zwei gleichmäßig bepackte Einkaufstaschen in der linken und rechten Hand bieten eine Möglichkeit für den rückenschonenden Transport. Im Sommer hingegen schützt häufiges Barfußlaufen die Wirbelsäule vor einer Verformung. Dadurch verändern Menschen ihre Körperhaltung automatisch und die unbewusste Gewichtsverlagerung federt Unebenheiten des Bodens ab. „Dies schont die Wirbel und bewahrt sie vor vorzeitigen Abnutzungserscheinungen. Bei kalten Temperaturen, wenn das Tragen von Schuhen unabdingbar ist, sollte auf gutes Schuhwerk geachtet werden. Es federt den Tritt ab, sodass Stöße nicht bis zur Wirbelsäule geleitet werden“, weiß Dr. Sabarini.

Gymnastikübungen stärken Rücken

Über das ganze Jahr hinweg lässt sich das Muskelkorsett mit regelmäßiger Gymnastik stärken, welche die Wirbelsäule entlastet. Schon zehn Minuten pro Tag verhelfen zu einem gesunden Rücken. „Beispiel für eine Übung ist die Rückenwaage: Einfach auf einer Gymnastikmatte auf den Bauch legen und die Arme neben dem Kopf ausstrecken. Dabei liegen die Handflächen auf dem Boden. Dann das rechte Bein und den linken Arm gleichzeitig wenige Zentimeter anheben ohne ein Hohlkreuz zu machen. Anschließend die Seite wechseln“, erklärt Dr. Munther Sabarini und ergänzt: „Durch die Übung ‚Äpfelpflücken‛ lässt sich beispielsweise der Rücken dehnen, wodurch sich die Muskulatur lockert. Dafür einfach abwechselnd mit der linken und rechten Hand jeweils zwanzig imaginär am Baum hängende Äpfel pflücken und bei jedem Mal versuchen, etwas weiter zu gelangen.“

