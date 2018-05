Rüsten für die digitale Transformation: T.CON führt System Conversion auf SAP S/4HANA bei Perlen Packaging durch

Die T.CON GmbH & Co. KG aus Plattling, ein SAP Gold Partner, hat bei Perlen Packaging, einer Tochter der Chemie + Papier Holding AG (CPH), die System Conversion von SAP ERP auf SAP S/4HANA Version 1709 in nur einem Schritt durchgeführt.

Dieser One-Step-Ansatz ermöglichte eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis und es war nur eine Downtime nötig. Dadurch und dank des Know-hows und des strukturierten Vorgehens von T.CON konnte das Projekt innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen werden. „Ein Projekt von dieser Komplexität so schnell und reibungslos umzusetzen, verdient großen Respekt“, kommentiert René Kuhn, Head of IT bei Perlen Packaging, die erfolgreiche System Conversion.

Die Inbetriebnahme von SAP S/4HANA im April 2018 war für Perlen Packaging, einen international tätigen Hersteller pharmazeutischer Blisterfolien, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Unternehmen. Dazu bietet die ERP-Suite leistungsstarke Funktionen für die Integration, die Verarbeitung und die Analyse von Massendaten – Stichwort Big Data – sowie für Prognosen und Simulationen. Geschäftsfunktionen nach dem Principle-of-One-Konzept, ein schlankes Datenmodell und in den ERP-Kern zurückgeholte Funktionalitäten, wie etwa aus der SAP-Industrielösung für Discrete Industries & Mill Products (DIMP), machen Prozesse „simpler“. Intuitive SAP-Fiori-Oberflächen bieten eine zeitgemäße „User Experience“ und ermöglichen den Echtzeitzugriff auf Daten, Kennzahlen und Prozesse – am Desktop oder mobil per Smartphone oder Tablet.

Im Finanzwesen profitiert Perlen Packaging bereits von den Vorzügen von SAP S/4HANA. Die ERP-Suite hebt die Trennung zwischen Controlling und Rechnungslegung auf, da alle Finanzdaten in einem Repository zentral abgelegt sind und auf der Ebene von Einzelposten verarbeitet werden. Auch das Zusammenspiel von SAP S/4HANA mit dem Manufacturing-Execution-System MES CAT SUITE aus dem Hause T.CON klappt reibungslos. Das MES, das jeweils lokal auf eigenen Servern installiert ist, hat der SAP-Komplettdienstleister bereits zu einem früheren Zeitpunkt bei Perlen Packaging eingeführt.

Für die System Conversion nahmen die Experten von T.CON als Erstes eine Systemtrennung vor, da Perlen Packaging und die Perlen Papier AG, eine weitere CPH-Tochter, das vorhandene SAP-ERP-System gemeinsam nutzten. Parallel dazu bauten sie eine sichere Sandbox-Umgebung mit einer Systemkopie des bis dahin eingesetzten SAP-Systems auf. Hier ließen sich abgekoppelt vom laufenden Betrieb die nötigen Vorarbeiten erledigen: der Abgleich der Systemeinstellungen gegen die „SAP S/4HANA Simplification List“, die Custom-Code-Analyse zum Anpassungsbedarf kundeneigener ABAP-Eigenentwicklungen, die Konzeption von SAP S/4HANA Finance oder die Migration von Debitoren und Kreditoren auf den Geschäftspartner. Dank des Software Update Managers (SUM) erfolgten das Softwareupgrade auf SAP S/4HANA 1709 und der Wechsel auf die SAP-HANA-Datenbank in einem Rutsch. Nach Abschluss der Sandbox-Phase führten die T.CON-Berater dann Zug um Zug die System Conversion für das Entwicklungs-, das Qualitätssicherungs- und das Produktivsystem durch. Nach dem Go-Live konnten die Anwender an den Standorten in der Schweiz, in Deutschland, in China und den USA direkt auf SAP S/4HANA weiterarbeiten. Dank der Offlinefähigkeit der MES CAT SUITE gab es in der Produktion und in der Logistik keinen Stillstand.

René Kuhn zieht ein durchweg positives Fazit: „Mit der System Conversion auf SAP S/4HANA sind wir gerüstet für weiteres Wachstum und die digitale Transformation mit ihren Herausforderungen. Die Applikationssuite bildet einen wichtigen Baustein für eine Smart Factory nach dem Konzept von Industrie 4.0 und für Innovationsprojekte in Bezug auf digitale Geschäftsprozesse und -modelle.“