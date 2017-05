Rüster Hydraulik GmbH aus Erlenbach bei Marktheidenfeld schafft Kundennähe mit neuem Servicewagen

Erlenbach. Die Rüster Hydraulik GmbH in Erlenbach bei Marktheidenfeld bietet umfassende Dienstleistungen rund um Hydraulik und Pneumatik. Unter Hydraulik versteht man die Verwendung von Flüssigkeit zur Signal-, Kraft- und Energieübertragung und zur Schmierstoffversorgung in Maschinen. Im Gegensatz dazu findet bei der Pneumatik die Übertragung mittels Druckluft statt.

Jochen Rüster, der Inhaber des Fachbetriebs, hat seit Februar dieses Jahres einen Servicewagen als mobile Werkstatt in Betrieb genommen. Damit macht er Reparaturen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Hydraulikanlagen beim Kunden vor Ort möglich. Der Grund für diese Investition liegt in der steigenden Nachfrage nach dieser Dienstleistung. Die Einsatzmöglichkeiten des Servicewagens sind vielseitig und innovativ.

So schnell wie möglich fährt der Unternehmer mit dem umgebauten Transporter zum Kunden. Mithilfe der eingebauten Schlauchpresse kann er zum Beispiel nahezu jede benötigte Schlauchleitung anfertigen. Die Zeitersparnis durch den effizienten Einsatz des Fachmanns vor Ort macht sich dabei für beide Seiten bezahlt. „Alle gängigen Werkzeuge und Materialien sind im Auto, damit fast jede Arbeit an Ort und Stelle erledigt wird: Fehlersuche, Wartungen oder Reparaturen,“ schildert Jochen Rüster.

Neuer Servicewagen: Weniger Zeitaufwand und effiziente Abwicklung

Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand. Jochen Rüster: "Da wir mobil sind und günstige Preise bieten, sind hier die Ausfallkosten für den Kunden geringer. Zudem kann die Schlauchleitung vor Ort der Maschine angepasst werden, sodass sie perfekt verlegt werden kann."

Noch fährt der 38-jährige Handwerker selbst zu seinen Auftraggebern, doch möchte er langfristig einen weiteren Wagen erwerben und einen zusätzlichen Arbeitsplatz für eine Fachkraft schaffen. Das Tätigkeitsfeld erfordert zwar viel Know-how, Geschicklichkeit und Eigenständigkeit, doch genau das sorgt für ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit. „Schnell, effizient und günstig – so sehen wir uns als Partner vor Ort“, sagt Jochen Rüster. Angesprochen sind neben Unternehmen aus den Branchen Bau, Forst, Landwirtschaft und Industrie auch Privatleute.

In zahlreichen Arbeitsfeldern kommen hydraulische Komponenten zum Einsatz. Wann immer es um das Heben schwerer Lasten, um das Pressen und Walzen von Materialien oder um das geschmeidige Bewegen von Maschinenteilen geht, ist fast immer Hydraulik im Spiel. Die bekanntesten hydraulischen Anlagen, mit denen die meisten Menschen täglich konfrontiert werden, finden sich in unseren modernen Kraftfahrzeugen. Auch im Hausbau wird diese bewährte Technik angewandt, zum Beispiel in Aufzügen sowie in Hebeanlagen. Von der Land- und Forstwirtschaft bis zum Berg- und Tunnelbau, vom Gabelstapler bis zum Flugzeug: Hydraulik ist aus der Welt der Maschinen nicht wegzudenken.

Am anschaulichsten wird das Prinzip bei einfachen Pumpen sichtbar. Dabei werden die flexibleren und weicheren Bauteile wie Schläuche, Ventile und Membrane einem höheren Verschleiß ausgesetzt als die starren Komponenten aus Metall und Kunststoff. Sobald eines dieser Teile reißt, platzt oder bricht, kommt es zum Stillstand oder, schlimmer noch, zum unkontrollierten Austritt der Flüssigkeit. Um den Schaden und die Ausfallzeit möglichst gering zu halten, muss das defekte Teil so schnell wie möglich repariert oder ausgetauscht werden.