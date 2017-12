Rüttger GmbH aus Iphofen ehrt sechs Jubilare

Das Iphöfer Fußbodenbau- und Raumausstattungs-Unternehmen würdigt bei seiner Weihnachtsfeier sechs Jubilare für ihre langjährige Treue

Iphofen. Weihnachten steht vor der Tür, das ist bei vielen Betrieben ein Grund zum Feiern. Die Rüttger Fußbodenbau GmbH aus Iphofen macht da keine Ausnahme. Wie schon in den Jahren zuvor, nutzten die Geschäftsführer Rudolf Rüttger und Theodor Rüttger auch bei dieser Weihnachtsfeier die Gelegenheit, einen kurzen Überblick über das Jahr 2017 zu geben, über Neues zu informieren, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken und darüber hinaus die Jubilare der Firma zu ehren.

Davon gibt es in diesem Jahr eine ganze Menge: Seit 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, gehört Buelent Tanriverdio zum Team von Rüttger. Der Estrichleger, der 1992 seinen Dienst bei dem Unternehmen antrat, hat sich zwischenzeitlich bis zum Kolonnenführer hochgearbeitet. Er gilt als gewissenhafter Mitarbeiter, dem der Chef gerne einmal eine Baustelle überlässt, die er dann in eigener Regie zum Ende bringt. Auch Marco König feiert in diesem Jahr seine „Silberhochzeit“ mit dem Familienbetrieb. Der Mitarbeiter der Extraklasse, wie ihn Rudolf Rüttger in seiner Rede bezeichnete, trat als 17-Jähriger seine Ausbildung als Parkettleger im Hause Rüttger an und beendete seine Gesellenprüfung mit Bravour als Kammersieger und Landessieger der Parkettleger.

Vier Mitarbeiter und ein halbes Jahrhundert Firmentreue

Für 20 Jahre Firmentreue wurde Michael Bayer geehrt. Der Kolonnenführer in der Gussasphalt-Kolonne gilt als zuverlässiger Mitarbeiter, der dem Unternehmen durch die ordnungsgemäße Arbeit seiner Truppe eine niedrige Reklamationsquote bescherte. Gleich drei Mitarbeiter wurden für zehn Jahre Mitarbeit ausgezeichnet: Tobias Winkler begann als kaufmännischer Auszubildender in der Firma und wurde dann in verschiedenen Abteilungen der Buchhaltung eingesetzt.

Mittlerweile arbeitet er in der Abteilung Auftragsbearbeitung und erledigt dort alle anfallenden Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit des Chefs. Auch Daniel Bonic ist bereits seit 10 Jahren bei Rüttger. Der Parkettleger beendete im Jahr 2009 seine Ausbildung in dem Familienbetrieb und wird seit dieser Zeit als fleißiger Mitarbeiter geschätzt, ebenso wie Stefan Kahl, der Dritte im Bunde der zehnjährigen Jubilare. Als gelernter Maler kam er im Oktober 2007 in das Unternehmen und erarbeitete sich in dieser Zeit durch Präzision und Zuverlässigkeit einen guten Namen in der Firma.