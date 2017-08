Rüttger-Webseite erstrahlt in neuem Glanz

Iphofen (Lkr. Kitzingen). Mit einem modernen Outfit unter einem Dach präsentiert Rüttger GmbH ihre drei verschiedenen Gewerke.

Das Besondere: Bedachungen, Fußbodenbau und Raumausstattung sind seit 1. August auf einer einzigen Webseite, unter http://www.ruettger-fussboden.de , zu finden.Oftmals arbeitet das Familienunternehmen mit Architekten zusammen. Diese sind auch für die Baubetreuung zuständig und nehmen, beispielsweise bei Komplettrenovierungen, mehrere Leistungen in Anspruch. „Manchmal sind wir Iphöfer mit den Gerbrunner Dachdeckern auf der Baustelle vor Ort. Was liegt also näher, als die drei Gewerke auf einer gemeinsamen neuen Webseite vorzustellen“, sagt Monika Baußenwein, kaufmännische Leiterin bei Rüttger in Iphofen.Bereits der Gründer der drei GmbHs, Oswald Rüttger, legte Wert darauf, dass man die drei Firmen der Familie Rüttger miteinander in Verbindung bringt. Heute nutzen alle drei Betriebe die Marke Rüttger zur gemeinsamen Vermarktung. Monika Baußenwein findet den Internetauftritt gelungen: „Das Design der Webseite ist harmonisch und ein echter Hingucker!“In Zusammenarbeit mit der Webdesignfirma WM3 wurden die drei Geschäftsbereiche graphisch verknüpft. Bei der Rubrik Dachdecker erfahren Leser etwa durch Klick auf ein Haus, welche Arbeiten Rüttger Bedachungen ausführt. Zahlreiche Bilder illustrieren verschiedene Projekte der Raumausstattung und Fußbodenbau GmbH.

In der Rubrik „Über Uns“ erfährt der Besucher der Webseite Wissenswertes zum Personal und zur Historie des Familienbetriebs. Unter dem Menüpunkt „Presseinfo“ stellt das Handwerksunternehmen redaktionelle Beiträge und Medienveröffentlichungen online. Ergänzt wird das umfangreiche Informationsangebot der neuen Webseite durch eine Bildergalerie. Der Besucher kommt mit Hilfe von drei Domains zum Onlineauftritt: http://www.ruettger-dach.de