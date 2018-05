RuppertBrasil: Mit dem nostalgischen Tren Crucero quer durch Ecuador

Neu im Programm von RuppertBrasil ist die 5-tägige historische Zugfahrt mit dem Tren Crucero vom ecuadorianischen Hochland bis zum Pazifik.

(bb) Mit RuppertBrasil lassen sich nun sehr komfortabel die schönsten Bahnstrecken Ecuadors erleben. Denn: Neu im Programm des auf Mittel- und Südamerika spezialisierten Reiseveranstalters ist eine 5-tägige Zugfahrt quer durch Ecuador mit dem nostalgischen Tren Crucero. Je nach Wunsch ist die Tour A „Tren de las Maravillas“ von der Hauptstadt Quito in Richtung Süden bis nach Guayaquil am Pazifik wählbar, oder Tour B „Tren de las Nubes“ in umgekehrter Richtung. Die Reise mit 4 Übernachtungen, diversen Mahlzeiten, Softdrinks an Bord, Ausflügen, Transfers und englischsprachiger Reiseleitung wird ganzjährig zu den wöchentlichen Abfahrtzeiten angeboten. Sie ist buchbar ab 1.565 Euro unter http://www.ruppertbrasil.de/quito/tren-crucero/ .

Mit dem Zug durch Ecuador ©RuppertBrasil

Die Zugfahrt führt auf historischen Strecken durch das Anden-Hochland entlang der Straße der Vulkane, durch tropische Wälder und vorbei an Plantagen, auf denen Reis- Zuckerrohr, Ananas, Bananen und der berühmte ecuadorianische Kakao angebaut wird. Die außergewöhnliche Reise begeistert nicht nur Liebhaber nostalgischer Eisenbahnen. Im Rahmen eines touristischen Projekts wurden alte Waggons, Dampf-Lokomotiven und natürlich auch die Zugstrecken liebevoll restauriert, gesichert und wiederbelebt. Während der Fahrt, bei Ausflügen und einer Wanderung (am Teufelsnasen-Pass) kommen die Reisenden immer wieder in Kontakt mit Einheimischen und erleben die facettenreiche Landschaft Ecuadors. So lernen sie auch die kulturellen Traditionen und handwerklichen Fähigkeiten der Quechuas und Mestizen kennen und erfahren wie Kakao angebaut wird.