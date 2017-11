RuppertBrasil gibt Experten-Tipps zu Lateinamerika-Reisen auf YouTube

Der Lateinamerika-Veranstalter RuppertBrasil informiert auf YouTube zu Reisen nach und in Lateinamerika - Interviews mit Fachleuten zu unterschiedlichsten Themen liefern Wissenswertes und Insider-Tipps aus erster Hand.

(bb) Mindestens einmal monatlich stellt RuppertBrasil (http://www.ruppertbrasil.de ) ein Video mit Informationen und Tipps rund um das Thema „Reisen nach und in Lateinamerika“ auf seinen YouTube-Kanal RuppertBrasil TV. Die aktuellen Filme informieren etwa über die beste Reisezeit in die jeweiligen Regionen, Klima- und Wetter-Bedingungen, Reise-Möglichkeiten in den Ländern oder auch über das Samba-Festival in Coburg, an dem RuppertBrasil alljährlich teilnimmt. Der YouTube-Kanal des Spezial-Reiseveranstalters besteht seit Juli 2017 und soll Lateinamerika-Interessierten ein zusätzliches Beratungs-Angebot mit Experten-Informationen aus erster Hand geben.

Hier geht´s zum YouTube-Kanal von RuppertBrasil: http://www.youtube.com/channel/UCf4OHONn3AhDXwmqhOXjX8Q/videos .

Dieter Ruppert und andere Experten geben Insider-Tipps rund ums Reisen nach Lateinamerika

„Unsere Kunden geben uns durchweg sehr positive Resonanz auf die Videos“, so Dieter Ruppert, Geschäftsführer von RuppertBrasil. Dabei wollen Dieter Ruppert, sein Team und die Experten nichts beschönigen. „Die Kunden wollen objektiv beraten und optimal informiert werden. In unseren YouTube-Videos greifen wir daher auch Themen zu möglichen Gefahren sowie sozialen oder politischen Gegebenheiten auf. Wir informieren zudem über Dinge, die auf den Reisen unbedingt beachtet werden müssen, damit alle Reisenden wieder gesund nach Hause kommen.“

Die Produktion der Videos und das Kanal-Management betreut der renommierte Drehbuch-Autor Tobias Siebert, der beispielsweise Drehbücher für die Serie „Dahoam is Dahoam“ oder für „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ schreibt. Das neueste Video berichtet von den 5. Brasilianischen Filmtagen, die im Oktober in München stattfanden. Im Interview mit der RuppertBrasil-Mitarbeiterin Thatianny Gomes erzählt der Festival-Veranstalter Ricardo Eche von seiner Karriere als Schauspieler, Sprecher, Synchronsprecher, Autor, Produzent und Film-Festival Veranstalter. Das Video ist unter http://www.youtube.com/watch?v=6BEKOKFvJmg anzuschauen. Weitere Videos sind bereits geplant.

RuppertBrasil geht viele Wege, um seinen Kunden, die allen Altersklassen angehören, ausführliche Informationen zu geben. So hat der Münchner Veranstalter in diesem Jahr auch seinen Facebook-Auftritt intensiviert, mit dem er regelmäßig über Neuigkeiten aus Mexiko, Mittel- und Südamerika berichtet. Anfang Dezember 2017 erscheint die erste Auflage von „Olá“, der neuen Kunden-Zeitung von RuppertBrasil, die dann zweimal jährlich aufgelegt werden soll. Sie ergänzt den monatlichen Newsletter „Movimentos“ und den zweimonatlichen Pressedienst.

Anfang 2018 wird die RuppertBrasil-Website (http://www.RuppertBrasil.de ) ein neues Gesicht erhalten. Dabei geht es weniger um eine geänderte Optik als darum, den Kunden die Planung einer Reise nach ihren Vorstellungen weiter zu erleichtern. Zukünftig wird es zudem einen Instagram-Account geben, um die schönsten und spektakulärsten Fotos aus den lateinamerikanischen Reisezielen mit der Öffentlichkeit zu teilen.