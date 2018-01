RuppertBrasil stellt neue Reisen nach Lateinamerika vor

Der Lateinamerika-Veranstalter RuppertBrasil hat für 2018 etliche Reisen neu aufgelegt, die er auf den aktuellen Reise-Messen präsentiert.

bb)Seine Programme für Lateinamerika und die Karibik hat der Reiseveranstalter RuppertBrasil (http://www.ruppertbrasil.de ) mit zahlreichen neuen Reisen bereichert. RuppertBrasil ist mit seinen fachkundigen Mitarbeitern sowie Geschäftsführer Dieter Ruppert auf den folgenden Reise-Messen präsent und stellt dort seine Neuerungen vor: Reisen Hamburg (7. - 11.02.18, Halle B5, Stand B5.507), f.re.e München (21. - 25.02.18, Halle A4, Stand 129) und ITB Berlin (7. - 11.03.18, Halle 23b, Stand 213) jeweils am Lateinamerika-Stand.

Im Brasilien-Angebot sind beispielsweise sieben neue Touren durch die historischen Goldgebiete von Minas Gerais mit vielen Varianten hinzugekommen (http://www.ruppertbrasil.de/zentralbrasilien/minas-touren ).

Authentisches Erleben des Amazonas: Während einer Fluss-Kreuzfahrt ©RuppertBrasil

Ebenfalls neu ist die Amazonas Fluss-Kreuzfahrt von Manaus nach Tabatinga (und umgekehrt), mit der das Leben am Amazonas besonders authentisch erlebt werden kann. Auf der 1.600 km langen Route verkehrt die „M. Monteiro“, die als Verkehrs- und Transport-Schiff dient. So lernen die Reisenden hautnah das Leben in den kleinen, am Amazonas gelegenen Orten und im Regenwald kennen. Auf Komfort muss dabei nicht verzichtet werden, denn die M. Monteiro bietet neben anderen Annehmlichkeiten 10 Außenkabinen mit Klimaanlage und eigenem WC. Details unter: http://www.ruppertbrasil.de/amazonas/amazonas-flusskreuzfahrt/

Wer Schiffsreisen in kühleren Regionen bevorzugt, ist mit der „Antarktis Schnupperreise“ gut beraten. Die 19-tägige Rundreise verbindet Patagonien und die Antarktis von Buenos Aires nach Santiago de Chile.

Peru mal anders kennenlernen – das kann man mit den abwechslungsreichen Programmen der „Mountain Lodges of Peru“. Begleitete, moderate Wanderungen auf alten Inka-Pfaden führen durch die eindrucksvolle Landschaft der Anden, in denen Komfort und beste Küche großgeschrieben werden. Die neu aufgelegte, 2-wöchige Rundreise „Mundo Nica“ führt zu Highlights Nicaraguas. Insbesondere Naturliebhaber werden ihre Freude an der Reise ins Land der Vulkane, der menschenleeren Strände und der üppigen Flora und Fauna haben. Die Kataloge mit den vielfältigen Reise-Angeboten sind als Online- oder Print-Ausgabe erhältlich unter http://www.ruppertbrasil.de/kataloge