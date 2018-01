S-UBG Gruppe investiert Wachstumskapital in FinTech entrafin

Köln/Aachen, 18. Januar 2018 – Die S-UBG Gruppe beteiligt sich mit ihrem Venture Capital Fonds (S-VC GmbH) an der zweiten Finanzierungsrunde in das 2015 gegründete FinTech-Unternehmen entrafin GmbH.

Ebenso investieren die Gründer und Geschäftsführer der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung zeb, Prof. Dr. Stefan Kirmße, Prof. Dr. Bernd Rolfes und Dr. Patrick Tegeder, die Altinvestoren Dieter von Holtzbrinck Ventures sowie die Gründer und Geschäftsführer von entrafin. „Das frische Kapital werden wir nutzen, um weiter zu wachsen. Unser Ziel ist es, deutlich mehr Kunden Zugang zu unserer innovativen Form der Einkaufsfinanzierung zu ermöglichen. Hierfür entwickeln wir unsere Handelsplattform sowie unsere Vertriebswege kontinuierlich weiter“, sagt Christoph Bauer, Gründer und Geschäftsführer von entrafin.

FinTech made in NRW: Innovatives Modell zur Liquiditätsoptimierung

entrafin hat eine vollständig digitale Plattform zur Einkaufsfinanzierung entwickelt, bei der Lieferanten direkt nach Lieferung vollständig bezahlt werden und die Käufer ein flexibles Zahlungsziel von bis zu 120 Tagen für sich nutzen können. Hierdurch entstehen für die Unternehmen attraktive Liquiditätsspielräume. Damit entspricht entrafin dem zunehmenden Bedürfnis des Mittelstands, Finanzierungen unkompliziert, schnell und flexibel genau dort nutzen zu können, wo sie kurzfristig benötigt werden: am Handelsgeschäft selbst mit seinen Waren und Dienstleistungen.[1] „Durch zukünftige Weiterentwicklungen werden wir unseren Kunden ebenso eine schnelle und einfache Anbindung ihrer eCommerce-Lösungen an unsere Handelsplattform anbieten können. Dadurch werden wir auch hier konsequent den Finanzierungsbedarf direkt und digital am Point of Sale bedienen“, erklärt Bauer.

Mittelstandsfinanzierung im Wandel

„Die entrafin GmbH trifft mit ihrem Modell der Einkaufsfinanzierung und ihrer innovativen, digitalen Anbahnung und Abwicklung auf eine hohe Nachfrage im Markt“, sagt Harald Heidemann, Vorstand der S-UBG. „Die Finanzierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland befindet sich im Wandel und Unternehmer suchen immer häufiger nach Alternativen zum klassischen Bankkredit. Für die Einkaufsfinanzierung besteht daher ein ähnliches Marktpotenzial, wie für das bereits etablierte Factoring. Allein das Gesamtvolumen der deutschen Factoring-Branche beträgt aktuell rund 217 Milliarden Euro im Jahr und wies in den letzten vier Jahren durchschnittlich einen Anstieg von über acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf“[2], so Heidemann weiter.

Die nächsten Meilensteine für entrafin sind daher klar: ein deutlicher Ausbau des Umsatzes in den bis dato bestehenden Vertriebskanälen sowie die digitale Erschließung neuer Marktsegmente durch die Weiterentwicklung der Handelsplattform.