S-UBG Gruppe und NRW.BANK investieren in AMEPA GmbH

Würselen/Aachen, 10. Januar 2018 – Im Zuge einer Neuordnung des Gesellschafterkreises steigen die S-UBG AG und die NRW.BANK als Investoren in die AMEPA Angewandte Messtechnik und Prozessautomatisierung GmbH aus Würselen ein.

Mitgesellschafter sind weiterhin die Gründer Dr. Edmund Julius und Wolfgang Theissen. Martin Fieweger, Geschäftsführer der AMEPA GmbH, sagt: „Mit Hilfe der Beteiligung und der strategischen Begleitung durch die S-UBG und NRW.BANK haben wir nun eine gute Basis für weiteres Wachstum geschaffen.“

Hidden Champion stärkt die Markposition und Ausbau des Vertriebs

Das Produktspektrum des Herstellers von Mess- und Prozessautomatisierungs-systemen für die Stahl-, Aluminium- und Automobilindustrie teilt sich in zwei Hauptanwendungsfelder: die Überwachung von flüssigem Stahl durch elektromagnetische und thermografische Schlackenfrüherkennungssysteme, die in Stahlwerken zur Qualitätsüberwachung eingesetzt werden, sowie die Überwachung von Oberflächenparametern beispielsweise bei Fahrzeugblechen in der Automobilproduktion.

Der Stahlmarkt hat im vergangenen Jahrzehnt eine Phase der Konsolidierung durchlaufen – aktuelle Beispiele sind Fusionen großer Stahlproduzenten – und zeichnet sich durch einen harten Wettbewerb aus. „Durch Überkapazitäten und die starke Konkurrenz aus China, wo heute 50 Prozent des weltweiten Stahls hergestellt werden, stehen Hersteller heute unter dem Druck, vermehrt auf Qualität zu setzen. Das zeigt sich auch in einer erhöhten Nachfrage nach unseren Systemen“, so Fieweger. „Des Weiteren wollen wir die Marktchancen im neuen Geschäftsbereich der Messung von Oberflächenparametern weiter ausschöpfen und werden unserer Unternehmensstrategie auch darauf ausrichten, Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben und unseren Vertrieb weiter auszubauen.“

Seit 30 Jahren auf Erfolgskurs

Gegründet wurde AMEPA 1984 von Prof. Franz-Rudolf Block, Dr. Edmund Julius und Dipl.-Ing. Wolfgang Theissen als Spin-off des Instituts für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen mit dem Ziel, innovative Messtechniken für die Stahlindustrie zu realisieren. Inzwischen ist das Unternehmen seit über 30 Jahren sehr erfolgreich am Markt, hat sein Produktportfolio auf weitere Branchen ausgeweitet und ist mit einer Tochtergesellschaft in Ohio, USA, und Vertriebspartnern weltweit auch international sehr gut aufgestellt. Am Firmensitz in Würselen sind derzeit rund 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Harald Heidemann, Vorstand der S-UBG, sagt: „Die AMEPA GmbH ist heute als sogenannter Hidden Champion ein solides, innovatives und erfolgreiches Unternehmen. Dank der breiten Aufstellung in mehreren Märkten sehen wir für die kommenden Jahre sehr gute Chancen für weiteres Wachstum.“

Michael Stölting, Vorstandsmitglied der NRW.BANK: „Mit unserer neuen Beteiligung an AMEPA erhalten wir das Technologie-Knowhow in Nordrhein-Westfalen. Wir sichern die Zukunft des Unternehmens, werden es gemeinsam weiterentwickeln und helfen als starker Partner dabei, den Standort Würselen auszubauen."