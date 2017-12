S-thetic: Neuer Schönheitschirurg in der S-thetic Clinic Hamburg

Hamburg gewinnt mit Dr. med. Kianoush Zadeh neuen Brustspezialisten S-thetic, eine der führenden Klinikgruppen für plastisch-ästhetische Medizin in Deutschland, begrüßt Dr. med.

Kianoush Zadeh als neuen Schönheitschirurgen am Standort Hamburg.Die S-thetic Clinic Hamburg ist eines der elf deutschlandweit vertretenen Behandlungszentren der S-thetic Gruppe, deren Gründung auf den renommierten Schönheitsexperten Dr. med. Afschin Fatemi zurückgeht.

„In der S-thetic Clinic Hamburg bieten wir ganz persönlich auf die Patientinnen und Patienten abgestimmte Schönheitschirurgie sowie besonders sanfte Verfahren der ästhetischen Medizin an. Mit Dr. Zadeh haben wir für unseren Standort in Hamburg einen erfahrenen Brustspezialisten und Experten für operative Verfahren der Körperformung gewinnen können“, freut sich Peter Resnitzek, einer der Geschäftsführer der S-thetic Holding.

Dr. med. Zadeh: amerikanischer Beauty-Doc in Hamburg

Dr. med. Zadeh ist ausgebildeter Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Seine medizinische Ausbildung absolvierte er in Deutschland und in den USA. Da er seine Kindheit sowohl in Nordkalifornien als auch in Deutschland verbracht hat, besitzt er zwei Muttersprachen: Deutsch und Englisch.

Hospitationen bei renommierten Spezialisten der plastisch-ästhetischen Chirurgie in Kalifornien und Texas verdankt Dr. Zadeh sein umfangreiches Fachwissen über innovative Schönheitsverfahren. Er besitzt neben der deutschen Approbation auch die amerikanische.

An den Stationen seines Werdegangs in den Vereinigten Staaten und in Deutschland hat sich der Schönheitsexperte auf die verschiedenen Möglichkeiten der Brustverschönerung bei Frau und Mann sowie auf operative Verfahren der Körperformung (wie zum Beispiel Bauchdeckenstraffungen) spezialisiert. Aber auch die Gesichtschirurgie mit Facelift und Lidkorrekturen zählen zu seinen Behandlungsschwerpunkten.

Dr. Zadeh gilt als Mediziner mit hervorragendem Auge, der immer die einzigartige Persönlichkeit im Blick hat. Auch mit kleineren Veränderungen kann er ganz wunschgemäß Ihre äußere Erscheinung aufwerten.

„Ihre körperliche Erscheinung soll möglichst ideal zu Ihrem unverwechselbaren Wesen passen. Um die Ziele der von Ihnen gewünschten Schönheitsbehandlung zu erreichen, setze ich innovative und sanfte Verfahren der ästhetischen Medizin ein“, erklärt Dr. med. Zadeh.

Seine einfühlsame Beratung und seine Kompetenz machen Dr. Zadeh bei Patientinnen und Patienten besonders beliebt.

Ab sofort berät Dr. med. Zadeh bei der S-thetic Clinic Hamburg zu allen Themen der Schönheitschirurgie.

Über S-thetic

S-thetic steht für eine deutschlandweite Gruppe von Behandlungszentren, die sich auf ästhetische Medizin spezialisiert hat.

S-thetic ist bekannt für seine innovativen, sanften Verfahren und für die ständige Weiterentwicklung von Behandlungsmethoden. Schonende Schönheitsbehandlungen ohne Operation gehören ebenso zum Leistungsportfolio wie operative Eingriffe.

Die erste S-thetic Clinic wurde im Jahr 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet, einem international renommierten Spezialisten für ästhetische Behandlungen und Facharzt für Dermatologie.

Im Jahr 2017 besitzt S-thetic Standorte in Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim/Bad Dürkheim, München, Nürnberg, Stuttgart, Kempten und Mainz.