S-thetic: Weihnachtsgans und Plätzchen ohne Reue genießen

Sanfte Körperformung lässt unerwünschte Fettpolster verschwinden In der Vor-Weihnachtszeit stellt sich jedes Jahr die gleiche Herausforderung: Auf der einen Seite begegnen uns überall leckere Köstlichkeiten wie Weihnachtsplätzchen, Martinsgans und Glühwein, auf der anderen Seite denken wir an die Festtagsoutfits zu Weihnachten und Silvester.

Ständige Diäten und sportliche Aktivität helfen leider nur bedingt, denn einige Pölsterchen an Hüften & Co. wollen einfach nicht verschwinden. Die Gefahr, aufzugeben und das Outfit eine Nummer größer zu kaufen, steigt.Das muss nicht sein. S-thetic Frankfurt bietet sanfte Behandlungsmöglichkeiten, den Körper wieder in Form zu bringen und ungeliebte Polster verschwinden zu lassen.

Dem Fett den Garaus machen

Es gibt unterschiedliche Verfahren der Fettabsaugung.

„Vor Jahren wurde das Fett bei einer Fettabsaugung mit dicken Absaugkanülen regelrecht aus dem Gewebe „herausgerissen“ berichtet Marco Gregori, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und ärztlicher Leiter bei S-thetic Frankfurt. „Aus diesen Kinderschuhen ist die moderne Schönheitschirurgie längst herausgewachsen. Statt wochenlanger Erholungszeit nach dem Eingriff, werden die Fettzellen heute in minimalinvasiven Verfahren sanft entfernt: Bindegewebe, Nerven oder größere Blutgefäße werden dabei kaum noch beeinflusst.“

Der Vorteil einer Fettabsaugung: Einmal entfernte Fettzellen können normalerweise nicht mehr nachwachsen. Der Effekt einer Fettabsaugung ist also dauerhaft. Allerding haben Fettzellen die Eigenschaft sich um ein Vielfaches vergrößern zu können – maßloses Schlemmen und der völlige Verzicht auf sportliche Aktivität ist also keine gute Idee, will man das Ergebnis seiner Fettabsaugung erhalten.„Fettabsaugung dient nicht dazu, Übergewicht loszuwerden, sondern den Körper neu zu definieren und die Silhouette zu verbessern.“ erklärt Marco Gregori.

Körperformung bei S-thetic Frankfurt

Bei S-thetic wird die Fettabsaugung ambulant durchgeführt und man darf nach kurzer Erholung wieder nach Hause. In örtlicher Betäubung lässt sich der Eingriff nahezu schmerzfrei erleben, auf Wunsch kann man diesen sogar mit einem leichten Dämmerschlaf „verschlafen“.

Eine Revolution in der Fettabsaugung brachte die Anwendung der Tumeszenzflüssigkeit. Sie wird vor der Operation vorsichtig ins Gewebe eingeleitet, schwemmt die Fettzellen auf und erleichtert den Absaugvorgang erheblich. Gleichzeitig ermöglicht diese Vorgehensweise eine wirksame örtliche Betäubung.

Superdünne Absaugkanülen erlauben eine Fettabsaugung über winzige Hautzugänge. Die bei S-thetic verwendeten Spezialkanülen sind eine Eigenentwicklung des ärztlichen Leiters der S-thetic Klinikgruppe Dr. med. Afschin Fatemi. Sichtbare Narben bleiben dank dieser feinen Kanülen nahezu nicht zurück – oder die Narben sind kaum erkennbar.

Laserunterstützung oder spezielle vibrierende Kanülen machen den Absaugvorgang noch schonender und dabei trotzdem effektiver.

Vorteile einer Fettabsaugung bei S-thetic Frankfurt

• Geeignet für den gesamten Körper und das Gesicht

• Bei S-thetic entwickelte Spezialtechnologie macht den Eingriff schonender

• Örtliche Betäubung mit Dämmerschlaf sorgt für eine sichere Behandlung

• Kein stationärer Aufenthalt in der Klinik notwendig

• Planvolle Figurformung durch kombinierte Verfahren möglich

„Mit einer harmonisch auf Sie abgestimmten Fettabsaugung können wir Ihrem Selbstbewusstsein einen regelrechten Schub verleihen: Ihr neues Körpergefühl wird so zu einem Strahlen, das von innen kommt“, meint Marco Gregori

Ab sofort berät Marco Gregori bei S-thetic Frankfurt zu allen Themen der Ästhetischen Chirurgie.

http://s-thetic.de/de/frankfurt