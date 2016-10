SAP-Archivierung und Dokumentenmanagement: KGS-Kunden treffen sich bei TRUMPF

Knapp 30 Vertreter von Bestands- und Neukunden der KGS-Lösungen für SAP-integriertes Dokumentenmanagement und Archivierung sowie Interessenten trafen sich Anfang Oktober in den Räumlichkeiten der TRUMPF GmbH + Co. KG in Ditzingen.

Das Hochtechnologieunternehmen realisiert mit KGS einen schlanken ERP-zentrierten Ansatz bei der Dokumentenverwaltung und archiviert mit dem KGS ContentServer4Storage u.a. weltweit verteilte CAD-Dokumente aus SolidWorks.

Für TRUMPF spielen Konstruktion und CAD-Daten-Verwaltung eine zentrale Rolle. Die Kon-strukteure fertigen ihre Zeichnungen und Modelle u. a. mit der CAD-Software Solidworks. Baugruppen der Maschinen, die teilweise aus über 10.000 Einzelteilen bestehen können, verwaltet TRUMPF in SAP PLM. Diese Dokumente müssen gespeichert und den in weltweit 15 Ländern sitzenden Konstruktionsabteilungen zeitnah bereitgestellt werden. Eine große Herausforderung angesichts der in diesem Umfeld typischerweise sehr großen Dateien. Dafür hat TRUMPF mit dem alten DMS eine komplexe und performancekritische Infrastruktur mit Content-(Archiv-) und Cache-Servern aufgebaut.

Erfahrungsaustausch beim „KGS Meet Up“ bei Trumpf in Ditzingen. Abb. KGS

Seine Erfahrungen teilte das Trumpf-Projektteam beim KGS Meet Up mit den Anwesenden, außerdem gab es Vorträge der KGS-Kunden Knauf Gips KG, Loewe AG und EnBW AG. Die KGS selbst informierte über das Thema Migration - weg von einem proprietären und mit unnötigen Funktionen überladenen ECM-System, hin zu einem schlanken Archivsystem, exakt zugeschnitten auf die Bedürfnisse der SAP-Anwender. Denn der Brückenschlag zu SAP S/4 HANA kann nur gelingen, wenn die IT keinen unnötigen Ballast mitschleppt. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Besichtigung des TRUMPF Vorführzentrums. Vom Networking und dem Gedankenaustausch profitierten alle Teilnehmenden, so dass der nächste Termin bereits feststeht: am 15. Februar 2017 bei Loewe in Kronach/Oberfranken.