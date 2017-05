SAP gewinnt GEO’s ‚Best Plan Effectiveness‘ Award

SAP konnte die Jury beim GEO Award 2017 überzeugen: Der deutsche Software-Hersteller wurde Ende April in der Kategorie ‚Best Plan Effectiveness‘ mit dem renommierten Preis der Global Equity Organization, dem international größten Dachverband zum Thema Aktienpläne und aktienbasierte Vergütung, für die Performance seines neu aufgesetzten Mitarbeiterbeteiligungsprogramms ausgezeichnet.

Die Zielsetzung, die SAP-Belegschaft am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, wurde schon wenige Monate nach der Einführung erreicht. Bisher machen monatlich bis zu 70 Prozent der Mitarbeiter Gebrauch vom neuen Beteiligungsmodell und bauen als SAP-Aktionäre Vermögen auf. Hoyck Management Consultants gratuliert und ist stolz Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Unter dem Lead von Heike Neumann, Global Head of Executive Rewards & Global Equity der SAP SE, haben SAP und Hoyck ein neues globales MAB-Programm auf den Weg gebracht: Own SAP. Own SAP ist ein Bestandteil der neuen, auf zwei globalen Programmen basierenden Equity Compensation Strategie der SAP. Die bisher bei SAP bestehende vielfältige Landschaft von Aktienprogrammen wurde in zwei globale Programme überführt: Own SAP für alle Mitarbeiter (außer dem Vorstand) und Move SAP als flexibles Instrument zur Incentivierung von ausgewählten Mitarbeitergruppen und Führungskräften. Mit der Einführung des neuen Aktienprogramms Own SAP setzte das Unternehmen seine Vergütungsstrategie, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen, konsequent um. Das neue Programm startete Ende 2016 und ermöglicht seitdem SAPlern weltweit einen kontinuierlichen, monatlichen Aufbau von Aktienvermögen.

Hoyck Management Consultants freut sich über die Auszeichnung und gratuliert ihrem Geschäftskunden SAP zum Erfolg des neuen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.

Andreas Hofmann, Gesellschafter und Geschäftsführer von Hoyck Management Consultants: „Exzellente Konzepte und deren erfolgreiche Umsetzung zum Vorteil unserer Auftraggeber sind bei uns Anspruch und Kundenversprechen zugleich. Dass ein mit unserer Expertise gemeinsam erarbeitetes Programm zur globalen Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen gleich ein zweites Mal mit dem renommierten GEO Award ausgezeichnet wurde, freut uns natürlich ganz besonders. Mit ‚Own SAP‘ konnte das Team um Heike Neumann bereits 2016 den GEO Global Equity Award in der Kategorie ‚Most Innovative and Creative Plan Design‘ für sich entscheiden. Die diesjährige Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit, die reibungslose Implementierung und die Überzeugungskraft des Programms.“

Mehr zur Global Equity Organization und den GEO Awards gibt es unter http://www.globalequity.org .