SARAH HALLHUBER GANZ PRIVAT. Alles im Leben unterliegt der ständigen Veränderung und jede Veränderung schafft neue Gesichts- und Standpunkte.

Unter diesem Titel fand am 10. November 2017 die erste Privat-Lounge Vernissage in den Privaträumen von Sarah Hallhuber statt.

Standesgemäß in München Bogenhausen fanden sich zum get together Freunde, treue Wegbegleiter, Kunstexperten und Prominente, wie: Cosima von Borsody, Claudia Carpendale, Linda Jo Rizzo, Sabine Bayer oder Marion Küffer ein.

Mein Leben war eine ständige Veränderung und nun bin ich angekommen, so Sarah Hallhuber. Sarah, aus dem gleichnamigen Fashionlabel Hallhuber zeigt jedoch ganz andere und private Einblicke Ihre ART- Paintingkunst. 17 aktuelle Bildwerke finden sich im privaten und begleitendem Interior- Design ein. Sarah stammt aus einer akademischen Künstlerfamilie, die eine eigene Kunstschule in Heidelberg ihr Eigen nannte.

Beeinflusst ist mein Art- Painting durch mein Studium in den sozialen Verhaltenswissenschaften und geprägt durch die ornamentale Anthroposophie, sowie Auslandsaufenthalte in den USA oder in Südafrika, so S. Hallhuber- geborene Bausch. Nebenbei ist die alleinerziehende Mutter auch in der Geschäftsführung und privat ein fester Bestandteil des Architekturplanungs- und Interior- Art- Designunternehmen Fredericos Manufacture, Friedrich Altewische am Ammersee.

Sarah Hallhuber zur ersten Privat Lounge Vernissage in München (c) copyright Fredericos 2017

Das bin ich, mein wahres Leben und hier zeige ich die kreative Schaffenskraft meiner Kunst. Die Bilder sind so abgestimmt, dass die Größen wunderbar Objektbereiche wie SPA & Wellnessanlagen, Restaurants oder Hotelräume aufwerten.

Die Werke von Sarah leuchten, sind frisch, lebendig in Bewegung und zeigen ein modernes Lebensgefühl. Die aufwendige Technik von Strukturen und echten Kristallen die in die Werke eingearbeitet sind, begleitend mit den dreidimensionalen Formen, schaffen stets neue Interpretationen bei den Betrachtern. Die drei Hauptwerke: "Planets", verfügen über eine eigene Illumination und inszenieren stimmungsvoll das jeweilige Raumgefühl.

Auf Wunsch können auch individuelle Einzelanfertigungen kreiert werden.

Ich möchte mich bei meinen lieben Gästen und Unterstützern herzlich bedanken. Ein wunderschöner und gelungener Abend, der weiterhin neugierig auf die sympathische Ausnahmekünstlerin macht.

Infos oder Informationen erhalten Sie über:

Fredericos Manufacture

Architektur Projektmanagement

Construction Interieur Art-Design

Am Schlosspark 17

82396 Pähl am Ammeresee

Inh. Friedrich Altewische

Telefon

+49 (0)8808 - 921881

Fax

+49 (0)8808 - 921882

Friedrich Altewische

Mail:



oder

Sarah Hallhuber

Mail: