SDI München feiert 65-jähriges Jubiläum und 10 Jahre Hochschule für Angewandte Sprachen

(München, 6.2.2018) In diesem Studienjahr feiert das SDI München sein 65-jähriges, die Hochschule für Angewandte Sprachen ihr 10-jähriges Jubiläum.

Das SDI München, als „Sprachen- und Dolmetscher Institut“ gegründet, nahm am 1. März 1952 den Lehrbetrieb auf und entwickelte sich schnell zu einer der renommiertesten Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher in Europa.

Das Bildungsangebot des SDI München umfasst heute vier Ausbildungsbereiche:

- Hochschule für Angewandte Sprachen,

- Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen,

- Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe,

- Kurse & Seminare.

Mit der Gründung der Hochschule für Angewandte Sprachen im Jahr 2007 ist ein Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit im süddeutschen Raum entstanden. Es bietet wissenschafts- und praxisorientierte Studiengänge für alle, die einen professionellen Umgang mit Sprache, kombiniert mit fundierten Kenntnissen in Betriebswirtschaft, Medien und Technik, anstreben. Die Hochschule ist staatlich anerkannt und bietet aktuell vier akkreditierte Bachelor- und drei Master-Studiengänge.

Die Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen bietet die Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer und Dolmetscher an. Die Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe bildet Fremdsprachen- und Eurokorrespondenten aus. Interkulturelle Kompetenz wird als Schlüsselqualifikation für Berufe von heute und morgen vermittelt und gelebt. Unterrichtet werden Sprachen in Verbindung mit Kommunikation, Naturwissenschaften, Technik, Recht und Wirtschaft. Der Fachbereich Kurse & Seminare beinhaltet neben Deutsch als Fremdsprache ein breitgefächertes Angebot an Seminaren und Weiterbildungen.

Das SDI München hat ausgezeichnete internationale Kontakte – zu Hochschulen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen – und ermöglicht den Studierenden, schon während des Studiums, wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und die Chancen eines globalisierten Marktes kennen zu lernen. Derzeit unterhält das Institut Partnerschaften mit rund 40 Hochschulen in Europa und über 50 in Asien, in den GUS-Staaten und in der Türkei.