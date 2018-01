SELFIE Ausstellung der GEDOK Freiburg im Goethe-Institut Freiburg 23. Februar – 27. April 2018

Vernissage: 22. Februar 2018, 19 Uhr

Goethe-Institut Freiburg

Wilhelmstr. 17, 79098 Freiburg

Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 – 17 Uhr, Fr: 9 – 14 Uhr

Eintritt frei

---

Pressetext:

Mit der Ausstellung „SELFIE“ stellen sich vom 23. Februar bis 27. April 13 Künstlerinnen der GEDOK Freiburg im Foyer des Goethe-Instituts Freiburg vor.

Das Massenphänomen „Selfie“ hat sich in der Kunstszene inzwischen als Thema etabliert. Ausstellungen und Symposien setzen sich mit der millionenweit verbreiteten Selbstinszenierung auseinander. „Seht her, hier bin ich!“, lautet die Aufforderung, mit der sie in die Netzwerke gestellt werden.

Die Künstlerinnen der Ausstellung "Selfie" im Goethe-Institut Freiburg stellen sich dem populären Thema mit unterschiedlichen Medien. Es wird zitiert, persifliert, kritisch hinterfragt, umgewertet und auf den Kopf gestellt mittels Fotografie, Grafik, Collage, Zeichnung, Installation und Malerei. Die Beiträge umfassen ebenso den schnellen Schnappschuss wie die sorgfältig inszenierte Versuchsanordnung.

Zu sehen sind Arbeiten von Waltraut Brügel, Sabine Felder, Alma Göring, Ria Hochmann, Michaela Höhlein-Dolde, Christine Huß, Ing Ohmes, Brigitte Liebel, Karin Lotzwi, Dorothee Pfeifer, Chris Popovic, Regine Pustan und Grit Schumacher.

--

Ansprechpartner:



Goethe-Institut Freiburg

Susanne Sporrer | Institutsleiterin



Tel.: 0761/38671 11

GEDOK Freiburg

Gabriele Frey | 1. Vorsitzende



Tel.: 0761/15 620 602



Pressekontakt der GEDOK Freiburg

Dr. Friederike Zimmermann | Tel. 0761 / 150 40 32 |