SENI startet regionale Couponaktion in Apotheken

Apothekenkunden in Bayern und Baden-Württemberg erhalten im November ausgewählte SENI Produkte dank Rabatt-Coupons zu einem vergünstigten Preis

Biesenthal, den 06. November 2017 – SENI, eine der führenden Marken für Inkontinenz- und Körperpflegeprodukte, veranstaltet in diesem Monat eine regionale Rabatt-Aktion in teilnehmenden Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg. Vom 1. bis. 30. November 2017 erhalten Kundinnen und Kunden dank verschiedenen Rabatt-Coupons ausgewählte SENI Produkte zu einem vergünstigten Preis.

Die Rabatt-Coupons können für alle Einlagen der Frauen-Produktlinie Seni Lady sowie die elastischen Einmalhosen Seni Active in teilnehmenden Apotheken eingelöst werden. Beim Kauf der Seni Active Normal, Seni Active und Seni Active Plus werden beim Einlösen des Coupons 3 Euro vom Verkaufspreis abgezogen. Die elastischen Einmalhosen ermöglichen einen sicheren Schutz bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche und somit ein aktives und uneingeschränktes Leben. Neben drei verschiedenen Saugstärken sind die Einmalhosen in verschiedenen Größen erhältlich. Mit einem anderen Coupon erhalten Kundinnen einen 1-Euro-Sofortrabatt auf die Inkontinenzeinlagen der Frauen-Produktlinie Seni Lady. Diese beinhaltet verschiede Einlagen für sehr leichte bis mittlere Inkontinenz.

„Wir freuen uns, über das große Interesse und die rege Beteiligung der Apotheken. Mit der regionalen Couponaktion möchten wir zum einen zur Förderung des Abverkaufs in Apotheken beitragen. Zum anderen werden Erstkäufer und Interessenten vor Ort durch den vergünstigten Preis zum Kaufen und Testen der Produkte animiert sowie bestehende SENI Kunden belohnt“, erklärt Piotr Daszyński, Geschäftsführer von TZMO Deutschland.

Bereits vor Aktionsstart wurden die rund 5500 Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg auf die geplante Kundenoffensive hingewiesen. Unterstützt werden sie im November durch vielfältige PoS-Materialien sowie optisch auffallende Dekorationselemente. Neben ansprechenden Werbeplakaten gibt es einen Prospektständer mit Informationsflyern sowie den Rabatt-Coupons an die Hand, um die Aufmerksamkeit der Kunden gezielt darauf zu lenken. Für noch mehr Präsenz wird die Aktion mittels Radiospots über verschiedene Radiosender in Bayern und Baden-Württemberg beworben.

Die Rabatt-Coupons für Seni Active und Seni Lady sind in allen teilnehmenden Apotheken erhältlich und können bis zum 30. November 2017 eingelöst werden.