SEO für Shops und Dienstleister

Die Suchmaschinenoptimierung unterliegt einem stetigen Wandel.

Nicht zuletzt dank der wachsenden Anzahl der Google Updates. Hieraus ergeben sich fortlaufend immer mehr Chancen für SEO Shops und Dienstleister, die sich ganz vorne in den Suchergebnissen positionieren möchten.

SEO für Shops & SEO für Dienstleister – Anforderungen

In der Welt des Suchmaschinenmarketings bleibt es spannend: Nicht nur die Entwicklung und Ausrichtung von Google hat zu einem Umdenken in der SEO Branche geführt, sondern auch das tiefergreifende Nutzerverhalten seine Spuren in den Umsetzungsstrategien hinterlassen. Der verfeinerte Algorithmus von Google stellt SEO Shop Besitzer beinahe täglich vor die Herausforderung, mit geeigneten Maßnahmen die Sichtbarkeit zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit für Besucher anzupassen, da sonst mit deutlichen Lead- und Traffic-Verlusten zu rechnen ist.

Google legt die Indikatoren der Updates oftmals nicht transparent dar, sodass die SEO für Shops nicht immer nachziehen kann. Wichtig für die SEO für Shops ist an dieser Stelle die individuelle Analyse mithilfe von strategisch ausgearbeiteten Zielen, die dauerhaft zu einer verbesserten Sichtbarkeit führen und gleichzeitig den Google Richtlinien für Webmaster und Rankingfaktoren entsprechen. Jan Kuhl, Geschäftsführer von Semtrix, kennt die Auswirkungen der derzeitigen Entwicklung von Google auf die SEO für Shops und hat erkannt, welche Chancen sich auch für Dienstleister offenbaren: „Ich beschäftige mich jetzt seit über 13 Jahren mit Suchmaschinenoptimierung. Nicht nur die Suchmaschine Google und das Suchverhalten der User hat sich in den letzten Jahren stark verändert, sondern auch unsere Kundenstruktur. Früher hatten wir überwiegend Kunden aus dem E-Commerce Bereich mit der Aufgabenstellung, durch bessere Google Positionierungen Umsatzzahlen zu erhöhen. Inzwischen haben wir fast genauso viele Dienstleister als Kunden, welche durch ihre Google Positionierungen Anfragen generieren. Das funktioniert sehr gut.“

Die erweiterten Tools von Google, wie z. B. MyBusiness oder Places, entsprechen dem Informationsdurst der Nutzer und positionieren lokale Anbieter mit wichtigen Informationen. Nichtsdestoweniger muss SEO für Shops und Dienstleister konkret für die Präsenz der Webseite, also über die Offpage und Onpage Optimierung, implementiert werden. Vom Title-Tag über den Content bis hin zum Linkbuildung muss ein einheitliches Konzept entworfen werden.

SEO für Shops und Dienstleister mit der Erfahrung von Semtrix

Auch wenn sich das Umfeld für SEO im Wandel befindet, sollte SEO für Shops und Dienstleister mit einer langfristigen Perspektive angelegt sein und die individuellen Potentiale des jeweiligen Anbieters ausschöpfen. SEO für Shops ist damit eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Semtrix richtet sich als zertifizierter Google Partner mit der SEO für Shops und Dienstleister branchenübergreifend an kleine- bis mittelständische Unternehmen. Entgegen der oft publizierten Meinung, SEO sei tot, können die Experten von Semtrix ein funktionierendes Konzept vorweisen.