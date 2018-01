SHK Essen: Sokotherm Sockelleistenheizungen und Mallorca-Verlosung

HeiDeTech GmbH feiert Premiere auf der SHK Essen Ihre Premiere auf der SHK Essen feiert dieses Jahr die HeiDeTech GmbH aus Montabaur.

Die Maße der Sokotherm Sockelleistenheizungen

[Großes Bild anzeigen]

Das Team des jungen und dynamisch wachsenden Unternehmens um Geschäftsführer Nicolai Hübner präsentiert erstmalig in Essen das Produktportfolio der zum Patent angemeldeten Sokotherm Sockelleistenheizungen und informiert das SHK-Fachhandwerk umfassend über die Vorzüge dieser innovativen Heiztechnik.Das Konzept der Sockelleistenheizungen ist die angenehme, Energie- und Platz sparende sowie optisch attraktive, stylische Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen wie Heizkörpern oder Fußbodenheizungen. Denn anders als diese Systeme erwärmt Sokotherm nicht primär die Luft, sondern erzeugt durch echte Strahlungswärme an Wand und Objekt eine thermische und spürbare Behaglichkeit.Für das SHK-Fachhandwerk stellt Sokotherm eine attraktive Erweiterung der Angebotspalette dar. Die hohe Energieeffizienz und das breite Einsatzspektrum sind starke Vertriebsargumente.Die Sockelleistenheizungen sind schnell und einfach zu montieren und können sowohl bei Neubauten als auch Renovierungen in allen zu beheizenden Räumen wie Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern, Büros, Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen, Kirchen oder Museen verwendet werden. Mögliche Energiequellen sind Gas, Öl, Pellets, Strom, Solar, Wärmepumpen und andere. Geregelt werden kann das System über Thermostat, elektronische Steuerung mit Raumfühler und natürlich über das Smartphone.Ein Besuch am Sokotherm-Messestand lohnt sich jedoch nicht nur aus fachlichen Gründen. Denn dort besteht auch die Chance, ein tolles Wochenende für zwei Personen auf der Baleareninsel Mallorca zu gewinnen. Dieser Preis wird im Rahmen der Sonderaktion Handwerk unter den ersten 50 Bestellern einer Sokotherm Sockelleistenheizung verlost. Die Aktionsunterlagen und die Möglichkeit zur Registrierung erhalten sonnenhungrige Besucher in Halle 1, Stand 1C15. Nicolai Hübner und sein Beraterteam freuen sich auf eine rege Teilnahme und interessante Fachgespräche.