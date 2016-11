SIB Suevia kauft Logistikimmobilie in Dresden

Filderstadt, 28.11.2016 Die SIB Suevia Immobilienbeteiligungsgesellschaft hat in der Magazinstraße 17 in Dresden eine Logistikimmobilie mit insgesamt ca. 5.270 m² Nutzfläche erworben.

Das Objekt befindet sich auf einem ca. 16.237 m² großen Grundstück in Hellerberge. Der Hauptmieter ist das Speditionsunternehmen Fenthols. Die Liegenschaft wird langfristig im Bestand gehalten.Der Geschäftsführer Oliver Goblirsch erklärt: Mit dieser Investition beginnen wir unsere erweiterte Anlagestrategie in den Großräumen der Städte Dresden, Leipzig und Berlin. Hier sehe ich eine stabile Entwicklung der wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Objekte. Für die kommenden Jahre sind an diesen Standorten insgesamt Investitionen in 2-stelliger Millionenhöhe geplant.

Über das Unternehmen

Die SIB Suevia ist ein bundesweit tätiges Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Filderstadt/Stuttgart, welches 2004 durch den geschäftsführenden Gesellschafter gegründet wurde. Das Unternehmen ist aus der Geschäftstätigkeit des seit 1997 bestehenden Finanzservice Goblirsch hervorgegangen.

Das Kerngeschäft der SIB Suevia ist der Ankauf von Immobilien, deren Entwicklung und dem damit verbundenen Auffbau des eigenen Immobilienbestandes.

Mit der eigenen grundbuchlich abgesicherten Unternehmensanleihe bietet die SIB GmbH eine sicherheitsorientierte und ertragreiche Anlageform für private und institutionelle Anleger, die von den Vorteilen und Gewinnen aus der Bewirtschaftung von Immobilien profitieren möchten.

Gekauft werden Gewerbe- und Büroparks, Lager- und Logistikobjekte, Gewerbehallen, Fachmärkte und –zentren sowie Mehrfamilienhäuser im gesamten Bundesgebiet.