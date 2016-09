SIP-Client schafft Integration von Barix-Hardware in IP-Telefonanlagen

Dübendorf, 27.09.2016. Die Barix AG, als international erfolgreicher Spezialist für Audio-over-IP(AoIP)-Lösungen, überzeugt ein weiteres Mal mit innovativer Technik.

Das Unternehmen schafft ab sofort mit seiner SIP Client Firmware die nahtlose Integration der Barix-Hardware in IP-Telefonanlagen.

Barix reagiert damit auf den wachsenden Bedarf ihrer Kunden nach einer nahtlosen Integration von Paging- und Gegensprechfunktionen in IP-Telefonanlagen (VoIP auf Basis des Session Initiation Protocol „SIP“). Sowohl an Schulen, in Betrieben als auch an Flughäfen und Bahnhöfen sollen Telefonanlagen auch für Durchsagen genutzt werden können. Das Schweizer Expertenhaus unterstützt diese Entwicklung mit ihren bewährten Lösungen Exstreamer und Annuncicom.

„Für uns stand frühzeitig fest, dass sich der Markt im Bereich Audio-over-IP rasant weiterentwickeln wird“, sagt Reto Brader, VP Sales & Business Development bei Barix. „Insofern ist die Integrationsfähigkeit unserer Lösungen in andere Systeme ein logischer Schritt auf unserem Weg, Unternehmen und Organisationen weltweit mit der neuesten AoIP-Technik zu versorgen.“

Die Verbindung zu einer Beschallungsanlage entwickelt den Exstreamer von Barix nun zu einem SIP-basieren Durchsagesystem. Alternativ bietet Annuncicom mit einem angeschlossenem Mikrofon eine bidirektionale Gegensprechfunktion über die Telefonanlage. Der SIP Client aus dem Hause Barix unterstützt dabei eine Vielzahl von Telefonanlagen. Die vollständige Liste finden Anwender in den Versionshinweisen der SIP Client Firmware auf www.Barix.com.

„Die SIP Client-Anwendung stellen wir inklusive Quellcode zur Verfügung“, erklärt Joan Parrilla, Leiter Entwicklung bei Barix. „Auf diese Weise können unsere Kunden die Software individuell und bedarfsgerecht anpassen.“

Die Barix-Experten meisterten dabei auch die Herausforderung, dass bei IP-basierten Telefonanlagen die Vermittlungsstelle nicht mehr als Hardware mit analogen Eingängen für Hintergrundmusik und Ansagen vorgesehen ist. „Eine moderne IP-Telefonanlage besteht nur aus Software (z.B dem Unified Communications Manager von Cisco) und einem Netzwerk-Switch“, erläutert Brader. „Mit dem Instreamer von Barix gelingt die Einspeisung von analogen Audiosignalen in VoIP-Systeme einfach und schnell.“