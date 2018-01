SMD Schablonen Spezialist BECKTRONIC startet rundum erneuert in 2018: Ein kundenorientierter Onlineauftritt und Claim visualisieren die neuaufgeladene Unternehmenspower

Die BECKTRONIC GmbH, eine der führenden Hersteller für SMD-Schablonen, beendet das Geschäftsjahr 2017 so positiv, wie es begonnen hat.

Alle für 2017 geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen konnten erfolgreich realisiert werden. Nach der monatelangen Digitalisierung und Optimierung interner Abläufe unterzieht BECKTRONIC nun auch den eigenen Onlineauftritt einer Modernisierung. Ein neuer Claim untermauert die zukünftige Ausrichtung. Damit ist das Team seinen Visionen für 2017 gerecht geworden: Digitalisierte und automatisierte Strukturen sichern die Zukunftsfähigkeit für die kommenden Jahre. Langjährige Bestandskunden und potenzielle Neukunden können künftig noch gezielter beraten werden. Die optimale Ressourcenausschöpfung macht die Produktion hoch effizienter Schablonenlösungen möglich.

Pünktlich zum Jahresstart präsentiert BECKTRONIC das Gesamtergebnis der einjährigen Modernisierungsprojekte. „Dank der schrittweisen und nahezu fehlerfreien Abwicklung ist es uns gelungen, unseren Zeitplan einzuhalten, ohne unsere Kunden zu vernachlässigen. Mit einer zuverlässigen und effizienten Schablonenfertigung im Rücken, können wir uns intensiver auf die Anforderungen unserer Kunden konzentrieren“, freut sich Thomas Schulte-Brinker, Geschäftsführer und Technischer Leiter der BECKTRONIC GmbH und ergänzt „eine zielführende Beratung unter Berücksichtigung der fertigungsgebundenen Parameter des Kunden ist der Schlüssel zur optimalen SMD-Schablone.“ Deshalb zögert die Geschäftsleitung nicht lange und schafft auch online ein neu konzipiertes, kundenfokussiertes Angebot.

Exklusive SMD-Schablonen Beratung vom Marktführer

Noch kurz vor dem Jahreswechsel 2018 vollzog der SMD-Schablonen Spezialist seinen Websiterelaunch. Seit Mitte Dezember 2017 ist die neue Webpräsenz live. An der Customer Journey orientiert, gelangen Kunden schnell und ohne längeres Suchen auf die gewünschte Zielseite. Das klare Websitedesign und der Einsatz der unternehmensprägenden Farben verbessern die Übersichtlichkeit. Parallel zur Website stellt BECKTRONIC ein weiteres Onlineprojekt vor: ein exklusiver SMD-Schablonen Onlineberater. Anwender von SMD-Schablonen oder Interessierte erfahren während eines kostenlosen Checks, welche Schablone die richtige für ihre Anwendung ist. Die Liveschaltung ist für das Q1/2018 geplant.

Professionell. Präzise. Persönlich.

Das ist BECKTRONIC in drei Worten erklärt. Das sind die Beratungs- und Serviceleistung sowie die unzählige SMD-Schablonen Produktvielfalt des Unternehmens. Der neue Claim „Professionell. Präzise. Persönlich.“ verkörpert die Philosophie sowie die Unternehmenswerte und verknüpft diese miteinander. Persönlich steht für die sehr spezifische Beratung von Kunden auch über den Schablonenkauf hinaus. Präzise spiegelt die hoch effiziente und exakte SMD-Schablonen Produktion wider. Professionell vereint die Stärke und Qualität des Gesamtangebots. Für die internationale Repräsentation greift das Unternehmen auf „perfect. stencils.“ zurück.

SMD-Schablonen Beratung und Fertigung auf Erfolgskurs

Die motivierte und stark zukunftsgetriebene Denkweise der BECKTRONIC GmbH kommt auch in der Branche gut an. Allein der Monat August war der umsatzstärkste seit Bestehen des Unternehmens. Mit dem strategisch durchdachten, aber vor allem vorausschauenden Unternehmenskonzept ist die erste Etappe in eine digitalisierte Zukunft erreicht.

