SMITHS INTERCONNECT FÜHRT ACHT TECHNOLOGIEMARKEN UNTER EINEM DACH ZUSAMMEN UM KUNDEN DEN ZUGANG ZU PRODUKTEN UND LÖSUNGEN ZU ERLEICHTERN

Smiths Interconnect, eine Organisation der Smiths Group plc, vereint ihre Technologiemarken EMC Technology, Hypertac, IDI, Lorch, Millitech, RF Labs, Sabritec, TECOM und TRAK unter dem gemeinsamen Markennamen ‘Smiths Interconnect’. Die Reorganisation der acht Technologiemarken, mit aktuellen Lösungen in den Bereichen Steckverbindertechnik, Mikrowellenkomponenten und Mikrowellensubsysteme, ist Teil der strategischen Neuausrichtung im Unternehmen, um eine agilere Struktur zu schaffen.

Ziel ist es, auf veränderte und neue Kundenbedürfnisse vorausschauender und besser reagieren zu können. Mit der Schaffung der starken, übergeordneten Marke wird Smiths Interconnect zu einem zentralen Lösungsanbieter für alle Produkte und Technologien, der Kunden einen direkten und anwendungsübergreifenden Zugriff auf das gesamte Portfolio bietet.

“Im Verlauf der Zeit haben Wechselwirkungen und Überschneidungen zwischen unseren Marken auf vielen unserer Märkte zugenommen” sagt Roland Carter, President of Smiths Interconnect. “Indem wir alle Produkte unter dem Namen Smiths Interconnect in Einklang bringen, entwickeln wir uns zu einem flexibleren und effektiveren Technologiepartner. Unsere Kunden erhalten einen besseren Zugang zu unseren Produkten, unseren Fachkenntnissen und unserem anwendungsbezogenem Wissen.”

Die einzelnen Technologiemarken werden während der Übergangsphase weiterhin in Verbindung mit der Marke Smiths Interconnect sichtbar sein. Weitere Informationen stehen auf http://www.SmithsInterconnect.com/faq zur Verfügung.



ÜBER SMITHS INTERCONNECT

Smiths Interconnect ist ein führender Anbieter technisch differenzierter elektronischer Komponenten, Subsysteme, Mikrowellen- und Funkfrequenzprodukten, die zur Verbindung, zum Schutz und zur Steuerung kritischer Anwendungen in der kommerziellen Luftfahrt, in der Verteidigung, in der Raumfahrt, in Medizin und bei der Bahn sowie bei Halbleiterprüfungen, drahtloser Telekommunikation und auf industriellen Märkten eingesetzt werden. Smiths Interconnect steht immer dann für außerordentliche Performance, wenn für die Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Sicherheit eine technologisch fortschrittliche Lösung höchster Qualität benötigt wird.

Smiths Interconnect ist ein Teil der Smiths Group, Weltmarktführer hochentwickelter Sicherheitssysteme, Energie-, Medizin- und Kommunikationstechnik sowie spezieller Entwicklungsprojekte. Smiths Group beschäftigt weltweit zirka 22.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern.

Ref: SHYG 2017/03

