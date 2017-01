SMS Systems Maintenance und Curvature fusionieren

Santa Barbara (Kalif.), Düsseldorf, 24. Januar 2017. SMS Systems Maintenance Services, Inc., ein führender Anbieter für Lifecycle Services, und Curvature LLC, Anbieter von Drittwartung (Third Party Maintenance) und IT-Infrastrukturlösungen und -services mit Hardware aus Vorbesitz, haben die Fusion ihrer Unternehmen bekannt gegeben.

Mit einem komplementären Produkt- und Service-Portfolio für unterschiedliche Marktsegmente wird das fusionierte Unternehmen eine große Bandbreite an Produkten sowie Rechenzentrums- und Netzwerkdienstleistungen für Kunden jeder Größe anbieten können. Mit einem addierten Umsatz von über 500 Mio. US-Dollar und mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit wird das Unternehmen innovative Kundenlösungen weiterentwickeln und signifikant in Sales und Marketing investieren.

SMS und Curvature werden weltweit von Kunden ebenso geschätzt wie von führenden Analysten. So wurden beide Unternehmen im März 2016 in einer Marktstudie zur Drittwartung (Third-Party Maintenance) von Gartner als „Top Performer“ klassifiziert (Leveraging Third-Party Maintenance Providers for Data Centre and Network Maintenance Cost Optimisation, North America).” [1] Nach der Fusion werden beide Anbieter ihre Kompetenzen bündeln, um ihre Kunden optimal zu unterstützen.

Curvature fusioniert mit SMS Systems Maintenance (Quelle: Curvature)

Merger schafft weltweit größten Anbieter für IT Lifecycle Services und unabhängige Wartung

“SMS und Curvature teilen eine ähnliche strategische Vision und Dienstleistungsphilosophie, die den Zusammenschluss zu einem Unternehmen für die weltweiten Kunden und Mitarbeiter aufregend macht“, sagt John Wozniak, CEO von SMS. „Das Bewusstsein und die Nachfrage für unabhängigen IT-Support mit alternativen Hardware-Lösungen wächst kontinuierlich, da Unternehmen Flexibilität und Kontrolle für ihre IT-Infrastrukturen gewinnen möchten. Wir freuen uns, dass die neue SMS | CURVATURE-Organisation diesen Kundenbedürfnissen noch besser begegnen kann.“

"Mit unseren ähnlichen Hintergründen und dem gemeinsamen Fokus auf Innovation, Leistung und Kundenorientierung begrüßt Curvature die Möglichkeit, die Kräfte mit SMS zu bündeln“, sagt Mike Sheldon, CEO von Curvature. "Unsere beider Stärke zusammen schafft einen globalen Anbieter von IT-Lösungen mit einzigartigen Produkten und Dienstleistungen, die Unternehmen jeder Größe weltweit einen Mehrwert bieten."

Mehrheitsaktionär von SMS | CURVATURE wird das Investmentunternehmen Partners Group, das die Fusion unterstützt. "SMS und Curvature sind sehr komplementär aufgestellt, sodass der Zusammenschluss der Marktlogik folgt“, sagt Joel Schwartz, Partner und Leiter der Private Equity Americas-Abteilung bei der Partners Group. "Wir glauben, dass diese Fusion der ‚Killer-Kategorie‘ für IT-Lifecycle Services zuzurechnen ist; mit einer globalen Plattform, den besten Service-und Hardware-Angeboten und Expertise für den Netzwerk-, Server-und Storage-Bereich."

Nach Abschluss der Fusion wird das Unternehmen den Namen SMS | CURVATURE tragen, weitere Branding-Entscheidungen werden zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. John Wozniak wird die Rolle des CEO für SMS | CURVATURE übernehmen, Mike Sheldon ist als Chief Commercial Officer Mitglied des Vorstands.

Genehmigungsverfahren

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende Februar 2017 abgeschlossen sein, vorbehaltlich üblicher Regularien und behördlicher Genehmigung. Die Führungsgremien von SMS und Curvature haben die Transaktion einstimmig gebilligt.

[1] Gartner, "Competitive Landscape: Leveraging Third-Party Maintenance Providers for Data Center and Network Maintenance Cost Optimization, North America." [ID G00294372, Christine Tenneson, March 17, 2016