SOLIT initiiert mit BayernLB Goldsparplan für Sparkassen

Exklusiv für Sparkassenkunden hat die SOLIT Management GmbH einen Edelmetallsparplan entwickelt.

Dieser steht Kunden von teilnehmenden Sparkassen ab sofort zur Verfügung. Bereits ab 50 EUR monatlich bzw. ab 2.000 EUR Einmalkauf können sich Kunden für den direkten Kauf von losgrößeneffizienten Gold- und / oder Silberbarren mit sicherer Verwahrung entscheiden.

Die SOLIT Management GmbH, Wiesbaden, hat einen exklusiven Edelmetallsparplan für Sparkassenkunden entwickelt und die BayernLB als exklusiven Kooperationspartner gewonnen: Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S.

SOLIT wird diesen exklusiven Tarif ausschließlich Sparkassen zum Mitvertrieb anbieten. Hierzu wird seitens interessierter Sparkassen lediglich der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit SOLIT über den Mitvertrieb benötigt. Die Kunden der Sparkasse werden Kunde von SOLIT. Der Kauf und Verkauf der Edelmetalle erfolgt im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots Tarif S über die BayernLB. Ebenso dienen deren Wertschutzräume, die zu den sichersten in Deutschland zählen, als Lagerort für die gekauften Goldbarren. Die BayernLB garantiert die Echtheit der über sie gekauften Edelmetalle und sorgt für deren sichere Verwahrung.

Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S

„Wir freuen uns bei der Umsetzung dieses Konzepts von SOLIT mitwirken zu können. SOLIT ist langjährig in dem Bereich Edelmetallsparpläne und -verwahrung etabliert und überzeugt v.a. durch skalierende Prozesse und IT-Umgebung, Transparenz sowie Flexibilität“ resümiert Michael Eubel, Abteilungsleiter Sorten/Edelmetalle der BayernLB.

Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S im Überblick

► Gold & Silber in physischer Form bieten historisch belegt den bestmöglichen Schutz vor Finanz- und Währungskrisen.

► Losgrößeneffizienter Direkterwerb der Edelmetalle Gold und Silber in großen Handelseinheiten bei Europas führendem Großhändler für Edelmetalle, der BayernLB.

► Die BayernLB garantiert die Echtheit der über sie gekauften Edelmetalle und sorgt für deren sichere Verwahrung.

► Frei wählbare Aufteilung in Gold und Silber, Silberkauf ohne MwSt.

► Mindestbetrag Einmalkauf: EUR 2.000 zuzüglich bis zu 5 % Aufgeld

► Ansparplan zum langfristigen Vermögensaufbau: Alternativ oder ergänzend zum Einmalkauf, ab EUR 50 monatlich möglich

► Depoteinrichtung auch für Minderjährige möglich

► Jederzeit voll und teilweise kündbar

Die BayernLB ist…

► … einziger Handelspartner für den An- und Verkauf der Edelmetalle für den Sparplan.

► … Verwahrstelle für die Edelmetalle für den Sparplan.

► … Bereitsteller sämtlicher Marketingunterlagen des SOLIT-Produkts (Poster, Flyer, Kurzübersicht) in gedruckter sowie elektronischer Form.

„Wir als SOLIT Management GmbH freuen uns, mit dem SOLIT Edelmetalldepot Tarif S unser Leistungsangebot erweitern zu können. Nunmehr können auch Sparkassenkunden von unserem bewährten Edelmetalldepotkonzept profitieren und unter http://www.edelmetall-ansparen.de eine bedarfsgerechte, einfache und effiziente Möglichkeit der Vermögensbildung nutzen“, sagt SOLIT-Geschäftsführer Robert Vitye. „Die Antragserfassung ist selbstverständlich durch den jeweiligen Bankberater im Rahmen des Beratungsgespräches auf schnellem und bequemem Wege online möglich. Nach Vertragsabschluss kann über einen Online-Zugang das jeweilige Depot übersichtlich überwacht und verwaltet werden. Selbstverständlich bieten wir angeschlossenen Sparkassen auch umfangreiche Controlling- und Überwachungsmöglichkeiten – bis hin zur Einrichtung tagesaktueller Datenschnittstellen hinsichtlich Transaktionen und Bestandsinformationen“, ergänzt Vityes Mit-Geschäftsführer Dr. Hans-Christian Sünkler.

Über die SOLIT Gruppe

Die SOLIT Gruppe wurde 2008 gegründet und hat sich seitdem auf Sachwertinvestments, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds mit Schwerpunkt der monetären Edelmetalle Gold und Silber spezialisiert. Über SOLIT wurden bereits Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich realisiert.

Über die BayernLB

Die BayernLB hat eine lange Tradition im Edelmetallgeschäft. Bereits seit den 1950er Jahren bedient sie Sparkassen mit Münzen und Barren aus der ganzen Welt. Ständige Innovation, ausgeprägte Serviceorientierung und Leidenschaft für die Produkte machten die BayernLB zum führenden Händler von physischen Edelmetallen in Deutschland.