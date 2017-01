SOZIALPOLITISCHER FLÜGEL DER BREMER CDU STELLT WEICHEN FÜR BUNDESTAGSWAHLKAMPF

CDA FORDERT SENKUNG DES ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSBEITRAGS SOWIE DIE GESETZLICHE BEGRENZUNG VON MANAGERGEHÄLTERN

Der Landesvorstand der Bremer CDA hat am Wochenende auf einer Klausurtagung in Bad Zwischenahn erste Weichenstellungen für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf vorgenommen. Angesichts der Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung mit einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich sowie der in Deutschland im internationalen Vergleich geringen Chancengleichheit und sozialen Durchlässigkeit erwartet der sozialpolitische Flügel der CDU von den Unionsparteien, dass sie das Wahlkampfthema „Soziale Gerechtigkeit“ nicht allein der SPD überlassen. Handlungsbedarf sieht die CDA insbesondere im Bereich der Rentenversicherung. Die bereits angekündigten Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge sowie den Erwerbsminderungsrenten entbinden nach Auffassung der CDA nicht von der Notwendigkeit einer grundlegenden Rentenreform. Die CDA wird daher auch einen „Rentenwahlkampf“ nicht scheuen. Sie tritt dafür ein, die gesetzliche Rentenversicherung so umzugestalten, dass sie wieder ihrer Funktion als tragende Säule der Altersvorsorge gerecht wird. Dies erfordert u.a. die sukzessive Wiederanhebung des Rentenniveaus auf 50 Prozent.

Die Wiederherstellung des „Generationenvertrags“ in der Rentenversicherung, wie er von 1957 bis 2001 gesellschaftspolitischer Konsens war, erfordert Beitragserhöhungen, die aus Sicht der CDA auch angesichts der demografischen Entwicklung vertretbar sind.

Spielraum für eine Entlastung der Beitragszahler der gesetzlichen Sozialversicherung sieht die CDA bei der Arbeitslosen- sowie bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei einer Rücklage der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 11,4 Mrd. Euro und einer anhaltend positiven Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung spricht sich der CDA-Landesvorstand für eine Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags von derzeit drei auf zukünftig 2,5 Prozent aus, was einen Beitragszahler mit einem Brutto-Monatseinkommen von 3000 Euro um monatlich 7,50 Euro entlasten würde. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, in der zum Jahresbeginn auf breiter Front die allein von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeiträge gestiegen sind, plädiert die CDA für die Abschaffung der Begrenzung des Arbeitgeberbeitragsanteils und für die Wiederherstellung einer paritätischen Beitragsfinanzierung.

Hohe Vorstandsbezüge und Boni für VW-Manager trotz der Millionenverluste des Konzerns aufgrund des Betrugs bei den Abgaswerten haben die seit Jahren anhaltende Diskussion um eine mögliche Begrenzung von Managergehältern neu entfacht. Der Landesvorstand der CDA stellt fest: Auch Top-Manager sind Angestellte. Der Grundsatz der Einkommens-gerechtigkeit und die Sicherung des sozialen Friedens gebieten es, dass Ihre Gehälter in einem vernünftigen und allgemein akzeptierten Verhältnis zu den Löhnen und Gehältern ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. Dies ist auf Unternehmensebene nicht zu gewährleisten, wie die Erfahrungen gezeigt haben. Daher spricht sich der Landesvorstand für eine gesetzliche Begrenzung von Managergehältern und –versorgungsbezügen sowie gegen die weitere steuerliche Absetzbarkeit von Bonuszahlungen als Betriebsausgaben aus.

Personell setzt der CDA-Landesvorstand im Bundestagswahlkampf wieder auf „seine“ Ab- geordnete Bettina Hornhues. Er unterstützt ihre erneute Bundestagskandidatur und sichert ihr für die Kandidatenaufstellung und den Wahlkampf die Unterstützung der CDA zu. Bettina Hornhues hat es verstanden, sich im Bundestag „einen Namen“ zu machen, was auch durch ihre Wahl in den Vorstand der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion honoriert wurde. Als Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages konnte Bettina Hornhues darüber hinaus auf Themenbereiche Einfluss nehmen, die auch für die CDA von besonderer Bedeutung sind, wie den Bereich „familienfreundliche Arbeitswelt“, für den sie Berichterstatterin ist.