SPANDA 200 Stunden Yogalehrer Ausbildung vom 02.02.2018 – 05.08.2018 mit Tanja Seehofer in München

Unsere 200 Stunden Yogalehrer-Ausbildung in München gehört zu den besten Teacher-Trainings im deutschsprachigen Raum.

Geleitet von einem erfahrenen Experten-Team, bereitet sie darauf vor, ein breites Spektrum von Yoga-Klassen – von dynamisch, vinyasa-orientiert bis hin zu sanft, auf Entspannung ausgerichtet – zu unterrichten, ohne die Absolventen auf einen bestimmten Yogastil festzulegen.Die SPANDA Yogalehrer-Ausbildung lädt dazu ein, die eigene Praxis zu vertiefen und mit kreativer Kompetenz den eigenen Unterrichtsstil zu entwickeln. Sie trägt das weltweit anerkannte Zertifikat der internationalen Yoga-Alliance.

Alle Lehrer der 200 Stunden SPANDA Yogalehrer-Ausbildung verfügen über langjährige Erfahrung im Unterrichten. Jeder von ihnen ist Experte in seinem Fachgebiet, fast alle gehörten zum Ausbilder-Team der renommierten Teacher Trainings der AIRYOGA Studios. Zu den fünf Hauptlehrern der Ausbildung gesellen sich kompetente Gastlehrer für die Bereiche Ayurveda, Mantra, pränatales Yoga und Hands-on Hilfestellungen.

Lehrerteam: Diana Sans, Jack Waldas, Kaija Marx, Tanja Seehofer, Stephen Thonas, Dechen Shak Dagsay

- TERMINE Yogalehrer-Ausbildung

Das SPANDA Yoga Teacher Training beinhaltet 7 Module über verlängerte Wochenenden. Die insgesamt 25 Ausbildungstage dauern in der Regel von 08:30 – 18:00 Uhr:

1. Fr. 02.02. – So. 04.02.2018

2. Fr. 02.03.– So., 04.03.2018

3. Do. 12.04. – So. 15.04.2018

4. Do. 10.05. – So. 13.05.2018

5. Do. 07.06. – So.10.06.2018

6. Fr. 06.07. – So. 08.07.2018

7. Do. 02.08. – So. 05.08.2018

- WO findet die Ausbildung statt?

Das SPANDA Yoga Teacher Training findet auf dem Gelände der Bavaria-Filmstudios im Münchner Süden statt. Dort stehen uns abseits vom Trubel des Alltags moderne, helle und großzügige Räumlichkeiten zur Verfügung, die einen entspannten Ausbildungsablauf sicher stellen.

Kostenfreie Parkplätze, Duschen und Umkleiden sind vorhanden.

Die Tramlinie 25 hält am Bavariafilmplatz direkt vor dem Gelände. Ein vegetarisches Lunch wird auf Wunsch bereitgestellt.

- TEILNAHMEGEBÜHR & ANMELDUNG

Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt 3.000.- Euro. Bei Anmeldung bis zum 30.10.2017 gewähren wir den Early-Bird-Tarif von 2.700.- Euro. Mit der Anmeldung wird zusätzlich eine Registrierungsgebühr von 500.- Euro fällig, die den Platz in der Ausbildung sichert. Die volle Teilnahmegebühr ist drei Wochen vor Beginn der Yogalehrer-Ausbildung zu entrichten.

Anmeldeschluss ist der 31.12.2017. Vor Anmeldung muss eine Testklasse bei einem der beiden Direktoren der Ausbildung absolviert werden.

- BESUCHE UNSEREN NÄCHSTEN INFOABEND!

Der nächste Info-Abend für die SPANDA Yogalehrerausbildung findet am Freitag,

den 15. September 2017 um 18:30 Uhr in unseren Büros in München Giesing statt. Hier beantworten unsere Ausbildungslehrer alle Antworten zum Teacher Training. Bitte melde Dich per eMail oder Formular an, um eine Wegbeschreibung zu erhalten. Zwei weitere Infoabende folgen am 20. Oktober und 24. November.

Link: http://spanda-yogalehrerausbildung.de/yogalehrerausbildung/

Wir freuen uns auf DICH!